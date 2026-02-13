ミラノ・コルティナ冬季オリンピックの開催まで数日に差し掛かった2月上旬、現地でリポートに汗を流すのは、日テレの林田美学（みのり）アナウンサーだ。

「林田さんは、早稲田大学出身の2022年入社。現在は『Oha!4 NEWS LIVE』や『Going!Sports＆News』を担当しています。今回の五輪では、コルティナやリビーニョでのスノーボード競技などの実況やミラノ市街からのリポートなどを生中継しています。イタリア各地を縦横無尽に移動するため、かなり大変でしょうね。

林田さんは、学生時代からMCやキャスター、『1億人の大質問！？笑ってコラえて！』（日本テレビ系）ではアシスタントとして活躍してきた“正統派”のアナウンサー志望者でした。実際、『NHK杯全国高校放送コンテスト』で4位入賞を果たしたこともあり、その実力は折り紙つきです。正月におこなわれた今年の箱根駅伝では、観戦者ににこやかに手を振る姿から、『癒される』との声も上がりました。その愛嬌も彼女の魅力ですね」（芸能記者）

そんな“期待のホープ”は、2月3日夕方、ミラノ中心街の観光地「ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世のガッレリア」付近の書店で本を手に取っていた。隣には、一回り年上の男性の姿が……。

「一緒にいたのは、同局の平松修造アナウンサーです。2人は店内を回り、時折気になった本のページをめくっていました。林田アナは『星の王子さまの本ないかなー』と呟いて絵本コーナーに視線を向けたり、文房具コーナーに立ち寄って吟味したり。ミラノ五輪のメインキャラクター『ティナ（Tina）』と『ミロ（Milo）』のぬいぐるみも手に取っていました。

現在『情報ライブ ミヤネ屋』や『news zero』のスポーツを担当している平松アナは、2025年3月まで林田アナと『ZIP！』で共演していました。年の差はあれど、当時から平松アナは林田アナの面倒をよく見ていたそうで、2人はなかなかいいコンビだと思います」（居合わせた人）

書店から紙袋を下げて出てきた2人は、徒歩で「スターバックス リザーブ ロースタリー ミラノ」に足を運んだ。世界に数店舗しかない“高級スタバ”に興奮した様子で、店外で記念撮影をすると嬉しそうに中へ入っていきました。

「2人は、店員自ら豆を焙煎する様子を見学。また、そばのお土産コーナーで何度もタンブラーなどの限定品を手に取って眺めては購入を検討しているようでした。最終的に平松アナが購入を決断しました。その後、2人は着席してコーヒーを片手に休憩していました。しばらくすると、仕事終わりの同局の田辺大智アナが合流。3人で打ち合わせをしているようでした。“アナ会合”を終えると、笑顔で退店しました」（別の居合わせた人）

異国の地でのほっと一息。つかの間のミラノの休日だったのかも。