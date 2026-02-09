³«ËëÀï¤ÇÉé½ý¸òÂå¤ÎËÑ°ì·½¡¡±¦É¨ÆâÂ¦Â¦Éûð×ÂÓ¤òÂ»½ý¤ÇÀïÀþÎ¥Ã¦¤Ø¡ÄÁ´¼£¤Ï¡Ö6¡Á8½µ¡×
ËÑ°ì·½¤ÎÉé½ý¾õ¶·¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿
¡¡²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï2·î9Æü¡¢GKËÑ°ì·½¤¬2·î6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÂè1Àá¤ÎFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢Àï¤ÇÉé½ý¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ËÑ°ì·½¤Ï³«ËëÀá¤ÎÄ®ÅÄÀï¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£¤·¤«¤·¡¢Á°È¾17Ê¬¤Ë¥¨¥ê¥¤È¤ÎÀÜ¿¨¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ß¤½¤Î¤Þ¤ÞÉé½ý¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÑ°ì·½¤Ï¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢±¦É¨ÆâÂ¦Â¦Éûð×ÂÓ¤òÂ»½ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£¼£ÎÅ¤ª¤è¤Ó¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¼£¤Ï6¡Á8½µ¤ò¸«¹þ¤à¤È¤¤¤¦¡£²£ÉÍFM¤Î¼é¸î¿À¤¬³«ËëÀá¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÉé½ýÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë