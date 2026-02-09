写真家シトウレイが明かす仕事哲学「成功の反対は失敗じゃない、“経験”なんです」
YouTubeチャンネル「街角給与明細」が公開した動画に、ストリートスナップの第一人者として知られる写真家・ジャーナリストのシトウレイ氏が出演。自身のキャリアの原点から、仕事の醍醐味、そして「成功の反対は経験」という独自の哲学まで、力強い言葉で語った。
シトウレイ氏は、雑誌『FRUiTS』のカメラマンを経て独立し、自身のブログ『STYLE FROM TOKYO』でストリートスナップを始めた経緯を説明。今やファッションの一ジャンルとして確立されたストリートスナップの「早い方だと思う」と、自らが草分け的存在であることを認めた。
仕事における最も楽しい瞬間を問われると、シトウレイ氏は「やっぱり良い写真が撮れた時」と即答。被写体と街の背景、そして風で髪がなびくといった「偶然性」が「バシッとハマる瞬間がある」と語り、その一瞬を捉えることに喜びを感じていると明かした。
また、将来の夢については「その時にやりたいであろうことをやれる自分でいたい」と語り、「今の立場を捨てられるくらいな人間ではいたい」「固執したくない」と、変化を恐れない柔軟な姿勢を示した。
動画の終盤、挑戦することにためらいを感じる人へのアドバイスを求められたシトウレイ氏は、「成功の反対は経験だと思っていて」と自身の考えを披露。「失敗だと思ってたことも、その分、切磋琢磨して四苦八苦して経験する。その経験を手に入れたと思うと失敗ではなくなる」と述べ、失敗を恐れずに経験を積むことの重要性を説いた。その力強いメッセージは、多くの人の背中を押すものとなっている。
