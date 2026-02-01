ラ・リーガ 25/26の第23節 アラベスとヘタフェの試合が、2月8日22:00にメンディソローサにて行われた。

アラベスはルーカス・ボイエ（FW）、トニ・マルティネス（FW）、カルレス・アレーニャ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘタフェはマルティン・サトリアーノ（FW）、ルイス・バスケス（FW）、マウロ・アランバリ（MF）らが先発に名を連ねた。

34分、ヘタフェが選手交代を行う。マリオ・マルティン（MF）からアブデル・アブカル（DF）に交代した。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

53分に試合が動く。ヘタフェのルイス・ミジャ（MF）のアシストからルイス・バスケス（FW）がゴールを決めてヘタフェが先制。

58分、アラベスは同時に3人を交代。カレベ（MF）、パブロ・イバニェス（MF）、トニ・マルティネス（FW）に代わりアブデ・レバッハ（FW）、デニス・スアレス（MF）、Buenadicha Aitor Manas（FW）がピッチに入る。

67分、ヘタフェが選手交代を行う。ルイス・バスケス（FW）からエイドリアン・リソ（FW）に交代した。

72分ヘタフェに貴重な追加点が入る。マウロ・アランバリ（MF）がPKを決めて0-2。2点差に広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ヘタフェが0-2で勝利した。

なお、アラベスは60分にホナタン・カストロ（DF）、85分にファクンド・ガルセス（DF）に、またヘタフェは9分にジェネ（DF）、27分にマリオ・マルティン（MF）、49分にドミンゴス・ドゥアルテ（DF）、75分にアブデル・アブカル（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-09 00:00:10 更新