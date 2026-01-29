プロボクシング元世界3階級制覇王者のジャーボンテ・“タンク”・デービス容疑者（31＝米国）が28日（日本時間29日）、暴行、不法監禁、誘拐未遂の容疑で逮捕されたと米マイアミ・ガーデンズ警察が発表した。警察と連邦保安官事務所の逃亡犯捜査班が3つの郡にまたがる監視作戦を展開した結果、デービス容疑者はマイアミ・デザイン地区で小売店を出た際に拘束され、同日午後10時にマイアミのターナー・ギルドフォード・ナイト矯正施設に勾留された。

デービス容疑者に対しては14日に逮捕状が発行されていた。昨年10月27日、クラブに勤務していた元交際相手の女性を奥の部屋に連れ込み、暴行を加え、拘束したとされる。警察の報告書では女性の髪と喉をつかみ、「見つからないと思っているのか」と脅してクラブの駐車場に連れていくと、女性が監視カメラがあると訴えたため解放したという。

スーパーフェザー級、ライト級、スーパーライト級の3階級を制したデービス容疑者は、過去にも家庭内暴力などトラブルで逮捕されている。23年にはメリーランド州ボルチモアでひき逃げ事件を起こし、90日間の自宅軟禁、3年間の保護観察処分を言い渡された。今回の逮捕がメリーランド州での保護観察に与える影響は不明。逮捕状発行を受けてWBA（世界ボクシング協会）はライト級王者だったデービス容疑者を「休養王者」としたが、王座剥奪は確実とみられる。

デービス容疑者は昨年11月にマイアミで人気ユーチューバー兼プロボクサーのジェイク・ポール（米国）と対戦予定だったが、告発を受けて試合は中止。興行は12月へ延期され、アンダーカードに組み込まれていたWBA世界スーパーライト級1位・平岡アンディ（大橋）―WBA同級王者ゲーリー・ラッセル（米国）は今年2月21日の米ラスベガス興行での開催に変更された。