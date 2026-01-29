旬の「水菜レシピ」を大特集！おいしく味わう絶品6選

鍋のシーズンに欠かせない水菜ですが、「いつも鍋やサラダばかりでマンネリ気味……」という人もいるはず。実は水菜は、アレンジ次第で主役級のひと皿に化ける万能野菜です。定番から意外なアレンジまで、水菜の魅力を再発見できるレシピをまとめました。

シャキシャキ食感がやみつきに！旬の水菜を使ったアレンジレシピ

焼肉屋さんの水菜サラダ

シャキシャキ水菜にツナと塩昆布の旨みが絡んだ「焼肉屋さんの水菜サラダ」。ごま油と白だしの風味が食欲をそそります。切って和えるだけの簡単工程なので、あとひと品欲しいときや晩酌のお供にも最適ですよ♪





仕上げの韓国のりがアクセント！ 野菜が苦手な方や子どももパクパク食べてしまう、まさに「無限」に楽しめるサラダです。焼肉屋さんの水菜サラダ｜Instagram（@mai.homecook）肉巻きサッパリ水菜ポン酢がけ出典：https://www.instagram.com

豚バラの旨みと水菜のシャキシャキ食感がマッチした、冬に嬉しいヘルシーレシピです。作り方は、耐熱皿に並べてレンチンするだけ！ お酒を振ることでお肉も柔らかく仕上がります。



ポン酢風味でさっぱりといただけるので、忙しい日のメインや夜食にもおすすめ。巻くのが面倒なときは、水菜を敷いて、その上に豚バラ肉を重ねるだけでもOKです。

肉巻きサッパリ水菜ポン酢がけ｜Instagram（@recipe_otsumami_saratachi）水菜ラーメン鍋出典：https://www.instagram.com

茎が太くてサラダには向かない水菜も、塩ラーメンのスープで煮込めば絶品鍋に変身！ 加熱しても残る水菜のシャキシャキとした歯応えと、ツルッとした水餃子の食感が相性抜群です。



ヘルシーながら、スープのコクと水餃子の旨みで満足感もしっかり。〆にラーメンを入れて煮込めば、最後まで箸が止まらない冬のあったか鍋が完成します。

水菜ラーメン鍋｜Instagram（@komainu758）水菜のガパオ

水菜を買いすぎたときはこれ！ 水菜を1束たっぷり使った、新感覚のガパオライスです。ナンプラーとオイスターソースのコクに豆板醤のピリ辛風味が効いて、ご飯が進むこと間違いなし。



サッと炒めることで水菜のシャキシャキ感を残せますよ。半熟の目玉焼きを絡めていただきましょう♪ 今晩のメインディッシュに悩んだときは、ぜひ作ってみてください。

水菜のガパオ｜Instagram（@mikizou_chef）えの水菜チヂミ

水菜とえのき、チーズを混ぜて焼けば、外はカリッ・中はシャキッとした絶品チヂミの完成です。野菜の水分とチーズだけで生地がまとまるので、小麦粉いらずでお手軽＆ヘルシー♪



自家製タレを付ければ、お酒が止まらないおいしさに！ フライパンで押し付けるように焼くとカリッと仕上がりますよ。水菜が余ったときにぴったりな、満足感たっぷりの節約レシピです。

えの水菜チヂミ｜Instagram（@emi_diet_recipe）水菜のうま塩白あえ

「白和えは甘くて苦手……」という方にこそ試してほしい、塩麹とごま油を使った「うま塩白和え」です。しっかり水切りした絹豆腐のクリーミーさと、たっぷりのすりごまが水菜にしっとりと絡み、やさしい旨みが口いっぱいに広がります。



塩麹のコクを活かした味付けで、子どももおいしく食べられますよ♪ 火を使わず和えるだけの簡単調理で、いつもの水菜が上品なひと皿に変わります。

水菜のうま塩白あえ｜Instagram（@aya_peacekitchen）

いつもの食べ方にちょっとアレンジを加えてみよう

鍋やサラダの脇役になりがちな「水菜」ですが、実はクセが少なく、和洋中どんな料理にも合う万能野菜です。今回はメインディッシュから副菜まで、脱マンネリできる絶品レシピを紹介しました。ぜひ水菜の新しい食べ方を試して、旬の味わいを楽しんでくださいね！