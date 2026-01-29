“一夫多妻”37歳夫が明かした第2夫人との馴れ初め「初対面で、俺の子供産んでみない？」
ABEMAのオリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season5』#4が27日午後11時より放送され、マレーシアの豪邸で暮らす“一夫多妻家族”の不思議な生活に密着。元お笑いコンビ・尼神インターのナ酒渚が現地を訪れ、その実態をレポート。密着中には“一夫多妻家族”になった経緯についても語られた。
【写真】3人の子ども＆2人の妻と暮らす日本人男性
“愛に飢えたハイエナ”となったお笑いコンビ・ニューヨークの2人とお笑いコンビ・さらば青春の光の4人が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。
今回、渚は近年経済発展エリアとして注目を集めるマレーシア・ジョホールバルで“一夫多妻生活”を送る日本人男性、たかさん（37歳）の豪邸を訪問。第1夫人・えりさん（39歳）、第2夫人・あやさん（43歳）、4人の子どもたちと家賃40万円の豪邸で暮らす“一夫多妻生活”の実態に迫った。
29歳の頃、投資で成功し、会社を辞めたたかさんは“自分の幸せ”について考え、「2人目の妻が欲しいと思っちゃった」と振り返る。2016年に第1夫人・えりさんと結婚していたたかさんは「幸せだったし、不足とかなかった」としたものの、「これが増えたらもっと幸せかな」と“一夫多妻”という考えが浮上。その思いを打ち明けられた第1夫人・えりさんは、たかさんの考えを理解はしたものの“一夫多妻”には反対。そんな中、えりさんとの結婚から4年後の2020年、たかさんは友人主催のセミナーで現在の第2夫人・あやさんと出会うことになった。
あやさんから「婚活はやめたけど、子どもが欲しい」と聞いたたかさんは、ほぼ初対面で「俺の子どもを産んでみない？」と声をかけたと振り返る。当初、あやさんとは「付き合うだけ」とえりさんと約束していたはずが、あやさんの妊娠が発覚。たかさんの裏切りに、第1夫人・えりさんは「ふざけるな！」と怒りが湧いたものの、別れるべきか悩んだ末、一度相手（あやさん）と会うことに...。あやさんが「水をかけられる覚悟で行きました」と振り返る。今では「夫の愚痴を言い合えること」をメリットとして挙げる、2人の夫人。良好な“一夫多妻家族”が成立するまでに、衝撃の実態にスタジオMC陣も終始驚きの連発となった。
