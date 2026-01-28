サムスン電子は、公共の場でのスマートフォン利用時に周囲からの視線を遮断する新たなプライバシー保護機能を近日中に発表する。

本機能は、バスや電車内、エレベーターなどの混雑した場所で、メッセージの確認やパスワード入力といった機密性の高い操作を行う際に、周囲から画面の内容を見えにくくするもの。特定のアプリ使用時や操作内容に応じて保護レベルをカスタマイズでき、他者から見える情報をユーザー自身が制御できるという。

また、画面全体への適用だけでなく、通知のポップアップのみを保護対象として選択することも可能だ。同社は5年以上にわたり、ユーザーのスマートフォンの利用習慣やプライバシーの定義を研究しており、ハードウェアとソフトウェアを融合させた最新技術によって、操作性を損なうことなくプライバシー保護を実現したという。

本機能は、同社のセキュリティ基盤「Samsung Knox」をベースに構築される。ハードウェアレベルのセキュリティである「Knox Vault」やエコシステム保護の「Knox Matrix」といった従来の多層的なセキュリティに加え、ピクセル単位で表示を制御することで、視覚的なプライバシー保護という新たな基準を実現していくとしている。