ジェラート ピケ カフェが贈るバレンタイン第2弾 ピケベア＆ハートをまとったときめくクレープが登場
マッシュフードラボが運営する「gelato pique cafe（ジェラート ピケ カフェ）」は、心ときめくバレンタイン期間限定フェア“Sweet Valentine’s Time”の第2弾となるvol.2を2月3日から15日まで提供する。
【写真】ちょこんとかわいい…『ピケベアマシュマロホットチョコレート』
同店が2つの期間に分けて贈る2026年のバレンタインテーマ“Sweet Valentine’s Time”。第2弾となるvol.2 では、チョコレートとともに味わうキャラメルのコクと、ベリーの華やかな酸味を掛け合わせた心ときめくクレープをそろえた。
愛らしいピケベアチョコレートやハートモチーフをあしらったクレープは、味わいの奥行きはもちろん、手に取るだけで気分が高まる仕上がりに。さらに、vol.1で好評だったピケベアマシュマロホットチョコレートも継続して楽しめる。
■商品詳細（価格は全て税込）
『ピケベアチョコキャラメルクレープ』1340円
キャラメルとチョコレートの絶妙なハーモニーを楽しめる、バレンタインクレープ。クレープのトップには、キャラメルソースをとろりとかけたマダガスカルバニラジェラートと、香り高いティーショコラジェラートの2種類をのせ、ハート型のウエハースにはホワイトチョコレートをコーティング。さらに、愛らしいキャラメルフレーバーのピケベアチョコレートをぜいたくにトッピングした。
クレープの中にはコクのあるキャラメルホイップに、甘酸っぱいいちごとラズベリーソース、香ばしいマカダミアナッツを忍ばせ、最後のひと口まで表情豊かな味わいに。見た目のかわいさと濃厚で満足感のある甘さを兼ね備えた、バレンタイン気分を高める一品。
『ピケベアチョコベリークレープ』1340円
甘酸っぱいベリーとチョコレートが織りなす、華やかな味わいのバレンタインクレープ。トップには、チョコレートソースをまとったティーショコラジェラートと、鮮やかな酸味が広がるラズベリージェラートを重ね、チョコレートをコーティングしたウエハースとピケベアチョコレートを添えた。
クレープの中には、なめらかなカスタードクリームとやさしい甘さのホワイトチョコホイップ、みずみずしいいちごにラズベリーソースを合わせ、軽やかでバランスのとれた仕上がりに。ベリーの爽やかさが際立つ、最後まで楽しめる一品。
『ピケベアマシュマロホットチョコレート』890円
vol.1で好評だったピケベアマシュマロホットチョコレートが、vol.2でも引き続き登場。濃厚でコクのあるホットチョコレートに、ふんわり軽やかなチョコレートエスプーマを重ね、愛らしいピケベアマシュマロをトッピング。カップを手にした瞬間から広がるショコラの香りとやさしく溶け合う甘さが、寒い季節にほっと心をほどいてくれる一杯。
