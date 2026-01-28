¡Ú¹Åç¡Û±©·îÎ´ÂÀÏºÍÆµ¿¼ÔÂáÊá¤Ç¿·°æ´ÆÆÄ¤¬¼Õºá¡Ö¼«³Ð¤ò·ç¤¤¤¿¹ÔÆ°¤Ç¤¢¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë»ÄÇ°¡×
¡¡¹Åç¤Ï£²£¸Æü¡¢½êÂ°Áª¼ê¤Î±©·îÎ´ÂÀÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê£²£µ¡Ë¤¬°åÌôÉÊ°åÎÅµ¡´ïË¡°ãÈ¿¡Ê»ØÄêÌôÊª»ÈÍÑ¡Ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Á´ÌÌÅª¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡±©·îÍÆµ¿¼Ô¤Ï»ØÄêÌôÊª¤Î¥¨¥È¥ß¥Ç¡¼¥È¤òÀÝ¼è¤·¤¿¤È¤·¤Æ£²£·Æü¤ËÂáÊá¡£ËÜ¿Í¤Ï¡Ö»È¤Ã¤¿³Ð¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ç¢¸¡ºº¤ÇÌôÊª¤ÎÍÛÀÈ¿±þ¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢¿µ½Å¤ËÁÜºº¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜµå³¦¤Ç¤Ï£²·î£±Æü¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤¬¡ÖÀµ·î¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£µå½ÕÅþÍè¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤¿¸½ÌòÁª¼êÂáÊá¤Î¾×·â¤ÏÂç¤¤¯¡¢µåÃÄÂ¦¤âÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢µåÃÄ¤Ï¡ÖÅöµåÃÄ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁª¼ê¤¬º£²ó¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸½ºß¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÜººµ¡´Ø¤ËÁ´ÌÌÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡ÖËÜ·ï¤ò¸·½Í¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¼¡Âè¡¢Å¬ÀÚ¤ËÂÐ½è¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÅ°Äì¡×¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¸½¾ì¤ÎÁíÀÕÇ¤¼Ô¤È¤Ê¤ë¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤âÃÌÏÃ¤òÈ¯É½¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÅöµåÃÄ¤ÎÁª¼ê¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÂçÊÑ½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢´Ø·¸¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£ÁÜººÃæ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¾ÜºÙ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢±©·îÍÆµ¿¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¼«³Ð¤ò·ç¤¤¤¿¹ÔÆ°¤Ç¤¢¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÏµåÃÄ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¡ÖºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤Æ»ØÆ³¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ïºòµ¨¤Þ¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç£Â¥¯¥é¥¹¤ËÄãÌÂ¡££²£°£±£¸Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤ÆÂçÇÈÍð¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ë¡£