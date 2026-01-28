【保存版】青森県発「源たれ」の違いがまるっと分かる一覧表が超優秀! -「むっちゃ種類増えとるやないか!」「源たれは塩一択です、絶対塩塩塩」の声
上北農産加工(青森県十和田市)の「源たれ」、ご存知でしょうか? 東北出身の我が家では昔から愛用しているのですが、たまには違うタイプにしようかな?と思っても、今使っているものとの違いがよく分からないので、なかなか買えないんですよね。
でも、これからは大丈夫!
源たれの違いまる〇分かり表!
バズっているので
ふたたび更新しました('◇')ゞ
ぜひご活用くださいね!
(@gentare_oishiより引用)
源たれの違いまる〇分かり表
源たれって、こんなに種類があるんですね。5種類くらいは見たことがあったのですが、全部で12種類。それぞれの特徴や違いがまとめられていて、とっても分かりやすい!。
改めて見てみると、生姜や玉ねぎが入っていないものもあるんですね。てっきり、全部に入っているものと思っていました。また、粘度の有無があることにもびっくり。言われてみれば、我が家の「スタミナ源たれ」はサラッとしていて、「スタミナ源塩焼のたれ」はとろっとしています。
味の特徴に加えて、甘さと辛さが5段階で表示されているので、好みのバランスを選ぶことができますし、アレルゲン表示があるのも嬉しいポイント。
このポストに、多くの愛用者が反応。
「こんなに種類が…知らなかった! 全部試してみたい」
「青森離れて20年経つけど、むっちゃ種類増えとるやないか(ﾟдﾟ)!」
「1番右の甘口がいちばん甘いと思い込んでたけど違ったのか…!!」
「添加物不使用のやつ作って欲しいな〜と思ってたら、Greenってやつがあるんだね!初めて知った!」
「ニンニク入って無い焼肉のタレ有る事を初めて知ったや!♪」
「えぐい(泣泣泣泣)生姜有無項目ありがとう!!!!!!!! 生姜がほんと~~に無理なので、源たれは塩一択です、絶対塩塩塩」
「オリジナル(と言うのか?)は生姜苦手な私には少しキツかったので機会があればゴールドシリーズを試してみたい」
みなさんは、どのたれがお好みでしょうか? 近くに売っていない!という方は、ネット販売もチェックしてみては? 複数の源たれがセットになった「おためし小瓶セット」「おためしスタートセット」等もラインアップされていますので、気になる方はチェックしてみてくださいね。
源たれの違いまる〇分かり表！バズっているのでふたたび更新しました('◇')ゞぜひご活用くださいね！#上北農産加工#スタミナ源たれ#源たれの違いまる分かり表 pic.twitter.com/2zPMTh6lLH- 上北農産加工(公式) (@gentare_oishi) January 21, 2026
