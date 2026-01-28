久しぶりに表情を崩した。渋谷ABEMASの日向藍子（最高位戦）が1月27日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合に登板。中盤でのリードを守り切り、昨年10月3日以来の今期2勝目を挙げた。

【映像】日向藍子、うれしい2勝目を手繰り寄せた貴重な親満貫

当試合は起家から日向、EARTH JETS・HIRO柴田（連盟）、EX風林火山・内川幸太郎（連盟）、BEAST X・下石戟（協会）の並びでスタートした。東1局は、中をポンした内川が5200点を獲得。日向はあっさりと親を流されたものの、東2局ではドラの南を鳴いた下石に三面待ちで対抗し、リーチ・平和・赤・裏ドラの満貫・8000点を完成させた。この一撃で、200点差ながらもトップ目に浮上。2着目に転落した内川が親番の東3局は、柴田の一人テンパイで流れた。

東4局では、内川が下石から2000点（＋300点、供託2000点）を加点。再びトップ目を譲ったが、日向は南1局、恵まれた配牌から5巡目にリーチをかけ、リーチ・ツモ・タンヤオ・平和・一盃口の親満貫・1万2000点を成就させた。南1局1本場では、配牌の時点で暗刻だった發を活かして發のみの2000点（＋300点）を加点。南2局では内川から北・中・ドラの3900点（供託1000点）をアガり、さらにリードを広げた。南4局では2着目への浮上を狙う3着目の内川が、下石から満貫を奪取。その瞬間、逃げ切り勝利が確定した。

実に3カ月以上ぶりの今期2勝目だ。試合後、日向は「すごく嬉しいです。すごく、すごく嬉しいです」と破顔。「チームとしても嬉しいんですけど、私としてはずっと暗黒期みたいなのがありまして。すごくチームの足を引っ張っていると思って生きていたので、2勝目は純粋に嬉しいですね」と述べると、「10年ぶり、13年ぶりくらいですかね」とおどけた。「お待たせしました。やっと2勝目が取れました」。日向は、ファンに「もう本当に怖かったです」と心境を吐露。「そんなに見てると怖くなさそうに見えるじゃないですか？」と振ると、「すごい怖いんです」と告げ、「終盤に近付くと、もっといろいろなもので怖くなってくるので、それに負けじと日々練習を重ねて。まだまだ出番は来ますので、頑張っていきたいと思います」と宣言した。ラストは、はにかみながら決めポーズ。チームの紅一点には、やはり笑顔がよく似合う。

【第2試合結果】

1着 渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）4万4400点／＋64.4

2着 EX風林火山・内川幸太郎（連盟）3万1400点／＋11.4

3着 EARTH JETS・HIRO柴田（連盟）3万1300点／▲8.7

4着 BEAST X・下石戟（協会）−7100点／▲67.1

【1月27日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋1011.7（86/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋330.6（86/120）

3位 BEAST X ＋286.8（88/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋130.6（86/120）

5位 TEAM雷電 ＋114.2（86/120）

6位 赤坂ドリブンズ ▲34.9（84/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲63.4（88/120）

8位 KADOKAWAサクラナイツ ▲337.3（84/120）

9位 EARTH JETS ▲657.5（88/120）

10位 U-NEXT Pirates ▲780.8（88/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

