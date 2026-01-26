¡Ú¹á¹Á¶¥ÇÏ¡Û¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥¦¥©¥ê¥¢¡¼²¦¼ÔÂÐ·è¤òÀ©¤¹¡Ä¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥º¥«¥Ã¥×°µ¾¡
¡¡¸½ÃÏ1·î25Æü¡¢¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿G1¡¦¹á¹Á¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥º¥«¥Ã¥×¡Ê¼Ç1600m¡Ë¡£Á°Ç¯ÇÆ¼Ô¥ô¥©¥¤¥Ã¥¸¥Ð¥Ö¥ë¤È¤ÎÃíÌÜ¤ÎÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¤Ï¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¤Î´°¾¡¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ï¥é¥Ã¥¡¼¥¹¥ï¥¤¥Í¥¹¤¬Àè¼ê¤ò¼è¤ê¡¢¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¤Ï¹¥°Ì¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈµÓ¤òÎ¯¤á¤ë·Á¡£¥ô¥©¥¤¥Ã¥¸¥Ð¥Ö¥ë¤Ï³°¤ò²ó¤ëÅ¸³«¤Ç¡¢Ä¾Àþ¤Ë¸þ¤¤¤¿»þÅÀ¤ÇÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì»Ï¤á¤¿¡£»Ä¤ê400m¡£°È¾å¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥Éµ³¼ê¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÆ°¤«¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÀè¹ÔÇÏ¤ËÊÂ¤Ó¤«¤±¤ë¡£¥ô¥©¥¤¥Ã¥¸¥Ð¥Ö¥ë¤âÄÉ¤¤¾å¤²¤ò»î¤ß¤¿¤¬¡¢Ãæ¡¹º¹¤Ï½Ì¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¤¬¼ê¹Ë¤ò²òÊü¤µ¤ì¤ë¤È¡¢°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¤·¡¢²¦¼ÔÂÐ·è¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥ë½éÄ©Àï¤Î¥é¥Ã¥¡¼¥¹¥ï¥¤¥Í¥¹¤¬Ç´¤Ã¤Æ2Ãå¡£3Ãå¤Ë¥ô¥©¥¤¥Ã¥¸¥Ð¥Ö¥ë¡£¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÍ¾ÎÏ¤ò»Ä¤·¡¢1ÇÏ¿È3/4º¹¤Î´°¾¡¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¤ÏG1ÄÌ»»12¾¡ÌÜ¡£28Àï21¾¡¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤ÊÀïÀÓ¤Ë¡¢³ÍÆÀ¾Þ¶â¤Ï2²¯4700Ëü¹á¹Á¥É¥ëÄ¶¡£ºòµ¨¤Ï³¤³°¤òÅ¾Àï¤·¡¢º£µ¨¤ÏºÆ¤Ó¹á¹ÁÏ©Àþ¤Î¼çÌò¤È¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥¦¥©¥ê¥¢¡¼12ÅÙÌÜ¤ÎG1À©ÇÆ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬°ìÎ®¡×
¡¡°È¾å¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥Éµ³¼ê¤Ï¥ì¡¼¥¹¸å¡¢¡Öµ¤À¡¢Í¦´º¤µ¡¢¾¡¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬°ìÎ®¡£¾è¤ë¤¿¤Ó¤ËÆÃÊÌ¤ÊÇÏ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤ÈÁêËÀ¤Ø¤Î¿®Íê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖÎ®¤ì¤ÏÁÛÄêÄÌ¤ê¤Ç¡¢ÌµÍý¤ò¤»¤ºÎÉ¤¤¥ê¥º¥à¤Ç±¿¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£³°¤ò²ó¤ëÇÏ¤ÎÆ°¤¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¼«Ê¬¤Î¶¥ÇÏ¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥ì¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾¡Íø¤Ç¡¢¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¤Ï¼¡Áö¤Ø¸þ¤±¤ÆÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¼¡Áö¤Ï3·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëG1¡¦¹á¹Á¥´¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ê¼Ç2000m¡Ë¤òÍ½Äê¡£ºÆ¤Ó¶¯¹ë¤¿¤Á¤È¤ÎÀï¤¤¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¦¼ÔÂÐ·è¤òÀ©¤·¤¿¤³¤Î°ìÀï¤Ï¡¢º£¸å¤Î¹á¹ÁÃæµ÷Î¥Ï©Àþ¤òÀê¤¦¾å¤Ç¤â¡¢¾ÝÄ§Åª¤Ê¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£