Âë¡¦¼þÅìÍ¤µþ¤¬5Ç¯20²¯±ß¤Ç¹¹²þ¡¡º£µ¨FA¼èÆÀ¸«¹þ¤ß¤ÇÂç·¿·ÀÌó¡ÄÇ¯±Û¤·¥µ¥¤¥ó¤Ë¡Ö¤ªÂÔ¤¿¤»¡×
¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¡õ5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¼þÅìÍ¤µþ³°Ìî¼ê¤¬23Æü¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¤ò¹Ô¤¤¡¢¿·¤¿¤Ë5Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤ÎÅðÎÝ²¦¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ò³ÍÆÀ¡£º£µ¨Ãæ¤Ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤Î¼èÆÀ¤â¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Áí³Û20²¯±ß¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÐÏ¿¤âº£µ¨¤«¤é¡Ö³°Ìî¼ê¡×¤ØÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë
¡¡Ç¯¤ò±Û¤·¤Æ¤Î¹¹²þ¤È¤Ê¤ê¡Ö¡Ê¥µ¥¤¥ó¤Ï¡Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦µ¤Ê¬¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¡ÖFA¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£Ê£¿ôÇ¯¤Ç·ë¤Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£5Ç¯¤Ç¤¹¡×¤È¡¢º£µ¨Ãæ¤Ë¤â¼èÆÀ¤¹¤ëFA¸¢¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢Âç·¿·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£3Ç¯¤Ï¸ÇÄê¤Ç¡¢»Ä¤ê2Ç¯¤ÏÊÑÆ°À©¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼þÅì¤Ï8Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¡¢96»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£µ¬ÄêÂÇÀÊ¤Ë¤Ï¤ï¤º¤«¤ËµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÇÎ¨.286¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢36ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£35ÅðÎÝ¤Ç¼«¿È4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë³èÌö¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²ø²æ¤¬¤Á¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ËÉ¤²¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£Áª¼ê²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤è¤ê¹Í¤¨¤ë1Ç¯¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ÂçÊÑ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤¹¤´¤¯¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡1·î22Æü¤Ë¼ï»ÒÅç¤Ç¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤«¤éÌá¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÈæ³ÓÅªÃÈ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤¤ÂÎ¤Î¾õÂÖ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£¡Ö1Ç¯´Ö¤·¤Ã¤«¤êÁö¤êÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ç¡£²ø²æ¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¸º¤é¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ë¡£¡ÖËÜÅö¤Ë»î¹ç¤Ë½Ð»Ï¤á¤¿°ìºòÇ¯¡¢µîÇ¯¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤³¤«¤Ç²ø²æ¤ÇÈ´¤±¤ë¤Î¤¬ËèÇ¯¤Ê¤Î¤Ç¡£Á´»î¹ç¡¢Á´¥¤¥Ë¥ó¥°½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢1·î16Æü¤Ë¤ÏWBC¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ë¤âÄ©¤à¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë