1月21日（水）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は、毎日新聞の「25年の訪日外国人、初の4000万人超 12月は中国から45％減」という記事を受けて大竹まことらがコメントした。

金子恭之国土交通相は20日の閣議後記者会見で、2025年の訪日外国人客数（推計値）が約4270万人となり、初めて4000万人の大台を突破したと発表した。過去最多を記録した24年の年間数3687万人を大幅に上回った。

25年の訪日客の宿泊や買い物などの消費額もおよそ9兆5000億円となり、過去最高だった24年の8兆1257億円を更新し、初めて9兆円台となった。アジアや欧米など、多様な国地域の訪日需要を取り込んだほか、記録的な円安も消費額を押し上げた・

一方、25年12月の中国からの訪日客数は前年同月に比べ約45％減となる約33万人となった。マイナスとなるのは新型コロナウイルス感染拡大の影響が続いていた22年の1月以来。

年間の訪日外国人客数は13年に初めて1000万人を超え、16年に2000万人、18年に3000万人を突破。コロナ禍で一時落ち込んだものの、24年に再び3000万人台まで回復した。政府は30年に訪日外国人客数を年間6000万人消費額を15兆円にする目標を掲げているが、一部でオーバーツーリズムが社会問題化。政府は今年7月から日本出国時に徴収する国際観光旅客税を現行の1000円から3000円に引き上げることにしている。

大竹まこと「電車の中も道を歩いてても大きなトランクを皆さん持ってらっしゃるじゃないですか？俺たち外国行った時にあんなでかいトランク持って移動しなかったよなと思って」

水谷アナ（パートナー）「しないですよね。皆さん、大きなトランクを二つぐらい持って移動されてる。荷物多いな～と思って見てます」

大竹「国内あちこち移動するからそうなのかもしれないけど、この問題だけでもどっか解消しようと。大きなトラック問題っていうのだけでもちゃんと解消しようよと。どっかに預ける場所を作るなりいろんなことできるはずだと思うんだ。必要なものだけ持って動く。あの大きなトランク問題が余計、外国の人が日本来てるなあって感じをどの町でも電車の中でも、あれだけなんとかすりゃいいじゃんな」

水谷アナ「駅のエレベーターとかもトランクでいっぱいになっちゃって、お体が不自由な方が乗れなかったりとか結構見ますから」

大竹「だから、インバウンドでそういうことやるのならば、ちっちゃな話かもしれないけど、そこだけでもなんとかすりゃいいじゃん。俺たちどこ行ってもトランク持ち歩かないだろう」

水谷アナ「私、海外行く時は捨てていい服着ていって」

いとうあさこ「（笑）」

水谷アナ「子供の○○高校とか書かれた体操着みたいなやつ」

いとう「下着とかそうする方もいらっしゃいますよね」

水谷アナ「下着というか、そのTシャツ着てっちゃう。だから荷物がない」

いとう「少なく」

水谷アナ「の方がいいなっていうね」

大竹「だから それは人によって捨てていいような服ばっかり着てる人もいれば、おしゃれもしたい人もいるから」

いとう「何が入ってるんだろう？」

水谷アナ「お土産が入ってるのかしら？」

大竹「そこは個人差あるじゃん。だけども、あんなに持って歩くことないじゃんって思うんだよね」

水谷アナ「なんか手段があればね」

大竹「いやだからその手段をちゃんと考えれば…まあどっちみちだよ。今でさえ多いわけだよね。人数は今年4000万人だから。1000万人にするとかっていう時期もあったわけだから、それがもう30年までに6000万人までするとなったらね」

水谷アナ「でも大竹さん、それはすごくいい。トランク問題っていい提言ですよね」

大竹「また上から目線で（笑）」

水谷アナ「そういうところからやってかないと」

大竹「それも一つの問題になってるというか、トランク問題っていうのは、もうあるんだよね。そこを問題にしていかないと、解消とか、排外主義に拍車をかけるような」

水谷アナ「なっちゃいますからね」

大竹「国は来てほしいって言ってんだよ。それが成長戦略の一つだと言って、地方も最初はおもてなしっていって、これを喜んでたわけだよ。それでこれが広まれば、これが今まで日本はやってなかった成長戦略の一つになるって踏んだわけだよ。だったらば、それなりの看板一つも英語で書く、韓国語で書く、別の国の言葉で書く、もう全部そういうシステムをしっかり作んなくちゃいけないし、トランクもそれに習ったことをちゃんとやってほしいなあと思うよね」