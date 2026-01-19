この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「#旅ラン 小倉駅から門司駅まで走る。宮本武蔵、佐々木小次郎ゆかりの公園を通って。２０２６年１月１８日出走。」と題した動画を公開しました。今回は、母親の故郷である福岡県北九州市の小倉を舞台に、偶然の出会いに満ちた旅ランの様子を紹介しています。



動画は小倉駅からスタートします。茂木氏は、いつもとは違うルートを開拓しようと、遠くに見える山を目指して走り始めました。幹線道路沿いを走りながら、道中で見つけたお店や風景に触れていきます。そして、坂を上った先にある「手向山（たむけやま）公園」に立ち寄ることにしました。



公園の案内板に「宮本武蔵」の文字を見つけた茂木氏は、これが宮本武蔵と佐々木小次郎にゆかりのある場所だと知ります。園内には、武蔵の養子・伊織の墓や、武蔵と小次郎、両者の碑が並んで建てられていました。予期せぬ歴史的な発見に、茂木氏は驚きを隠せない様子です。



茂木氏はこの偶然の出会いから、武士道における相手への敬意や、武術が持つストイックな精神性について、自身の考えを英語で語りました。公園の頂上付近にある展望台からは、武蔵と小次郎が決闘したとされる「巌流島」を望むことができます。



予定調和ではない、偶然の発見こそが旅ランの醍醐味だと茂木氏は語ります。日常から少しだけコースを外れてみることで、新しい景色や知識に出会えるかもしれません。この動画は、日々の散歩や旅のヒントを与えてくれそうです。