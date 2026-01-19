結婚を約束した彼氏が借金を残して失踪…汚部屋で倒れる20代ヒロインの“限界”がリアルすぎる【作者に聞く】
20代女性の部屋とは思えない“汚部屋”の真ん中で仰向けになり、「誰にでもあるよね…もうがんばれないって時」とつぶやくヒロイン・甘藤しおり。彼女は今、絵に描いたような不幸のどん底にいる。小学館の新人コミック大賞でデビューした杏乃さん(@sakana32929)が描く『がんばれしおりちゃん』は、そんなあられもない姿から始まる物語だ。
■彼氏が金を持って消えた！
物語の数日前、しおりの彼氏が金を持って消えた。交際半年で結婚の約束までしていた彼には借金があり、しおりは返済のために昼の会社勤めに加えて夜のバイトまでして奔走していたのだ。 なんとか食事をとり、シャワーを浴びてかろうじて生きている自分を「めっちゃえらいじゃん、わたし…」と褒める。しかし、「ゲームのログみたいに毎日生きているだけでご褒美がほしい」と願うほど、心は限界を迎えていた。
■「黒い気持ち」を抱えたヒロイン
読者からは「しおりちゃんの感情がすごくリアル」「気持ちがわかる」といった共感の声が届く。 杏乃さんは、「少女漫画はキラキラしたイメージですが、『黒い気持ちを抱えているヒロインでもよいのでは？』と思って描いたので、受け入れてもらえたことがうれしいです」と語る。
「がんばれ」というタイトルには、頑張れない状態からどう這い上がっていくのか、作者自身も手探りのなかで「どうにかなれ」という願いを込めたという。 『がんばれしおりちゃん』は、2024年8月から「フラコミLike!」(小学館)にて連載中だ。どん底だったしおりの運命はどうなるのか、応援しながら読んでみてほしい。
取材協力：杏乃(@sakana32929)
