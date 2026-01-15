¡È¤¤Î¤³¤Î»³¡É¤È¡È¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡É½é¤á¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ç¼Â¸½
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï1·î21Æü¤«¤é¡¢¿Íµ¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²Û»Ò¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤È¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼ ¤¤Î¤³¤Î»³¤È¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤È¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ËÆ±»þ¤ËÆþ¤ë¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤À¡£
¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼ ¤¤Î¤³¤Î»³¤È¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤Ï¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¡¢ÌÀ¼£¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¾¦ÉÊ¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤È¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£°Û¤Ê¤ë2¼ï¤Î¥Á¥ç¥³¥½¡¼¥¹¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡¢Åß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤Ò¤ó¤ä¤ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤À¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ª²Û»Ò¤¬»ý¤Ä°Û¤Ê¤ë¿©´¶¤ÈÌ£¤ï¤¤¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤È¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤È¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ëº¬¶¯¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Ä¿Íµ¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²Û»Ò¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ËÆ±»þ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£·Á¤ä¿©´¶¡¢Ì£¤ï¤¤¤Î°Û¤Ê¤ëÂç¿Íµ¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²Û»Ò¤òÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼¤Î¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤¬Î¾¼Ô¤Î¸ÄÀ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡ÈÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡É¡£Æ±¼Ò¤¤¤ï¤¯¡Ö¤É¤Á¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²Á³Ê¤Ï370±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ç¡¢3·î¾å½Ü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¡£
¤Ê¤ª¡¢1·î20Æü¤«¤é¤Ï¡¢HANA¤ÎMAHINA¤¬½Ð±é¤¹¤ë¿·CM¡Ö´ñÀ×¤Î¶¦±é¡×ÊÓ¤òÊü±Ç¡£¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï3¿ÍÌÜ¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉCM½Ð±é¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¤Ï¡¢µðÂç¤Ê¡È¤¤Î¤³¤Î»³¡É¤È¡È¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡É¤È¥À¥ó¥¹¤ò¤¹¤ëMAHINA¤È¡¢¤¤Î¤³¤Î»³¤È¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¤ÎÎ¾Êý¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬°õ¾ÝÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡
¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼ ¤¤Î¤³¤Î»³¤È¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤Ï¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¡¢ÌÀ¼£¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¾¦ÉÊ¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤È¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£°Û¤Ê¤ë2¼ï¤Î¥Á¥ç¥³¥½¡¼¥¹¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡¢Åß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤Ò¤ó¤ä¤ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤À¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ª²Û»Ò¤¬»ý¤Ä°Û¤Ê¤ë¿©´¶¤ÈÌ£¤ï¤¤¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤È¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
²Á³Ê¤Ï370±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ç¡¢3·î¾å½Ü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¡£
¤Ê¤ª¡¢1·î20Æü¤«¤é¤Ï¡¢HANA¤ÎMAHINA¤¬½Ð±é¤¹¤ë¿·CM¡Ö´ñÀ×¤Î¶¦±é¡×ÊÓ¤òÊü±Ç¡£¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï3¿ÍÌÜ¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉCM½Ð±é¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¤Ï¡¢µðÂç¤Ê¡È¤¤Î¤³¤Î»³¡É¤È¡È¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡É¤È¥À¥ó¥¹¤ò¤¹¤ëMAHINA¤È¡¢¤¤Î¤³¤Î»³¤È¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¤ÎÎ¾Êý¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬°õ¾ÝÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡