¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»ö·ï ¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¸µÂçÅýÎÎ¤¬¾Ú¸ÀµñÈÝ
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¾¯½÷¤é¤Ø¤ÎÀÅªµÔÂÔ¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì»àË´¤·¤¿ÉÙ¹ë¤Î»ö·ï¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¸µÂçÅýÎÎ¤¬¾Ú¸À¤òµñÈÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢µÄ²ñ¤ÏµÄ²ñÉî¿«ºá¤ÇÄóÁÊ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¸µÂçÅýÎÎ¤¬¼Ì¤Ã¤¿¼Ì¿¿¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¸µÂçÅýÎÎ¤Ï13Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«µÄ²ñ²¼±¡¤Î´Æ»ë°Ñ°÷²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»ö·ï¤ò¤á¤°¤ëÄ´ºº¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾Ú¸À¤òµñÈÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¸µÂçÅýÎÎ¤È¥Ò¥é¥ê¡¼¸µ¹ñÌ³Ä¹´±É×ºÊ¤Ï¡¢Ä´ºº¤ò¼çÆ³¤¹¤ë¶¦ÏÂÅÞ¤Î¥³¥Þ¡¼°Ñ°÷Ä¹¤Ë°¸¤Æ¤¿½ñ´Ê¤Ç¡¢°Ñ°÷²ñ¤ÏÄ´ºº¤òÀ¯¼£ÍøÍÑ¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤òÉ¸Åª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°Ñ°÷²ñ¤ÏµîÇ¯8·î¡¢É×ºÊ¤Ë¾Ú¸À¤òµá¤á¤Æ¾¤´¾õ¤òÁ÷ÉÕ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£È¯¸À¤òµÏ¿¤È¤·¤Æ»Ä¤¹¡Ö¾Ú¸ÀÏ¿¼è¡×¤¬13Æü¤Ë¥¯¥ê¥ó¥È¥ó»á¤ËÂÐ¤·¤ÆÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µñÈÝ¤ò¼õ¤±¤Æ°Ñ°÷²ñ¤ÏµÄ²ñÉî¿«ºá¤ÇÁÊ¤¨¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ò¥é¥ê¡¼»á¤Î¾Ú¸ÀÏ¿¼è¤Ï14Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢µñÈÝ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÆ±ÍÍ¤Îºá¤ÇÄóÁÊ¤¹¤ë¤ÏÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë