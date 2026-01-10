被害額は１兆円に上る可能性も…！最新詐欺に利用されるホリエモンや前澤友作の「AIニセ動画」が巧妙すぎる

〈あなた名義の口座がマネーロンダリングに使われている疑いがあります〉

〈堀江貴文です。僕だけが知っている方法で、資産を増やしませんか？〉

突然かかってくる電話や届くSMS。あるいはSNSを開けば溢れている著名人の顔を使った投資広告。これらを入り口とした「特殊詐欺」の被害が、今、日本国内で爆発的に増加している。

警察庁などの発表によれば、2024年の詐欺被害額は3075億円。しかし、これは氷山の一角に過ぎない。「恥ずかしくて被害届を出せない」という被害者の心理を考慮すれば、実態はその数倍、あるいは1兆円規模に達している可能性すらあるという。

なぜ、これほどまでに被害が拡大しているのか。なぜ、銀行員が必死に止めても被害者は聞く耳を持たないのか。日本のセキュリティ業界を牽引する株式会社ラック・金融犯罪対策センターでエバンジェリストを務める小森美武氏への取材と、同センターの著書『だます技術』をもとに、最新の詐欺手口と、その背後にある「マインドコントロール」の恐怖に迫る。

「被害額1兆円」の衝撃

「いま、日本の国富が猛烈な勢いで流出しています。政府や警察庁も『これは国家的な危機だ』と顔色を変えて対策に乗り出していますが、被害の拡大スピードに追いついていないのが現状です」

こう警鐘を鳴らすのは、株式会社ラックの小森美武氏だ。メガバンクで長年、金融犯罪対策の最前線に立ち続けてきた「詐欺対策のプロ」である。

警察庁の統計データをもとに小森氏が解説する実態は衝撃的だ。2022年には877億円だった詐欺被害額は、2023年には1626億円になり、2024年には3075億円へ急増。そのうち約6割にあたる1924億円が「インターネットを利用した詐欺」だという。

「特に深刻なのが『SNS型投資詐欺』と『SNS型ロマンス詐欺』です。公表されている被害額だけでも、投資詐欺が871億円、ロマンス詐欺が401億円。合わせて約1300億円が消えています。しかし、これらはあくまで『警察に届け出があった数字』に過ぎません」（小森氏）

特にロマンス詐欺の場合、「恋愛感情を利用された」という恥ずかしさや、既婚者が巻き込まれるケースもあり、被害届が出されないことが圧倒的に多い。

「現場の感覚では、実態はこの10倍あってもおかしくありません。投資詐欺も同様に暗数が多い。これらを合計すれば、日本国内だけで年間1兆円近い資産が詐欺グループに搾取されている計算になります」（同前）

ホリエモンに前澤友作…「AIディープフェイク」の罠

被害激増の背景には、テクノロジーの悪用がある。その代表格が「AI（人工知能）」だ。

これまでの詐欺といえば、メールやチャットの文章が主だった。しかし現在は、AI技術を駆使した「ディープフェイク（偽動画・偽音声）」が詐欺のハードルを劇的に下げている。

「サンプルとなる15秒程度の音声データがあれば、AIはその人の声を完全に再現できます。動画も同様です。実業家の堀江貴文氏や前澤友作氏、投資家の桐谷広人氏などが、流暢に『この投資法なら絶対に儲かる』と語りかける動画広告を見たことがある人もいるかもしれません。それらはすべて、AIで作られた偽物です」（小森氏）

手口はこうだ。

まず、YouTubeやSNS上の「有名人広告」でターゲットの興味を引く。クリックすると、「詳しいことはLINEで」と誘導される。ここが運命の分かれ道だ。

LINEのグループチャットに参加すると、そこにはAIが作った「なりすましの有名人」と、多数の「参加者」がいる。

「教わった銘柄で今月は200万円儲かりました！」

「私も50万円の利益が出ました。ありがとうございます！」

このような会話が飛び交うが、実はこれら「参加者」の正体は、詐欺グループが用意した「サクラ」やAIボットだ。

さらに、精巧な「偽の取引画面」で利益が出ているように見せかけるトリックも駆使される。これらによって、被害者は正常な判断力を奪われていく。

「最初は数万円から始まり、『利益が出たから』と少額の出金をさせて安心させる。信用しきったところで数百万円、数千万円を振り込ませ、最後は連絡が取れなくなる。これが典型的なパターンです」（小森氏）

LINEに誘導される

この「典型的なパターン」が展開される舞台がLINEだ。投資詐欺やロマンス詐欺などインターネットを利用した詐欺の95％が、最終的にLINEへ誘導されているという。

外部から監視されにくい「密室」であるLINEグループは、詐欺師にとって都合の良い温床なのだ。見知らぬ相手から「LINEで詳しく話そう」と持ちかけられたら、その時点で詐欺と断定していい。

LINEに誘導される劇場型の詐欺の恐ろしい点は、被害者が完全に「洗脳」されてしまうことだ。小森氏によると、銀行の現場で実際にこんなことが起きているのだという。

「銀行の窓口やモニタリング担当者が、不自然な高額送金を検知して取引を止めることがあります。『お客様、これは詐欺の可能性が高いです』と説得するのですが、被害者は聞く耳を持ちません。それどころか、『私の恋人のジェイが困っているんだ！』『銀行員のくせに俺の投資を邪魔するのか！』と、激昂して銀行員を怒鳴りつけたりするのです」

被害者は詐欺師のことを、「将来を誓い合った恋人」や「人生を変えてくれる投資の先生」だと心から信じ切っている。完全に洗脳状態に陥ってしまっているのだ。一度このような状態になってしまうと、詐欺師の罠から抜け出すことは極めて難しい。

さらに最近は、「ニセ警察官詐欺」の被害も急増している。後編記事『被害急増の「ニセ警察官詐欺」…ネットセキュリティの専門家に聞いた「最強の防衛策」』で詳しく見ていく。

