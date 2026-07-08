アメリカ発祥の大手CD・レコードチェーン店で、1979年に日本に上陸し、全国に70店舗以上展開している「タワーレコード」。CDショップの代表格として業界をけん引するタワーレコードだが、今年に入ってから閉店のニュースが相次いでいる。タワーレコードは、本国アメリカでは2006年に運営会社が経営破綻し、実店舗としての全米展開はすでに終了。CD不況のなか、業界最大手のタワーレコードは2024年に過去最高益を記録したが、そんな