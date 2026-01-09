リンクス（東京都港区）が、既婚女性を対象とした「夫との離婚」に関する調査を実施。その結果を発表しました。

【画像】「えっ、キツイ…」 コレが「夫と離婚したい」と考える女性の実態です！

”家族を守るため”の結婚のはずが？

調査は2025年5月2日、全国の20〜59歳の既婚女性を対象に、インターネットリサーチで実施。計3000人から有効回答を得ています。

まず、全回答者に「現在、夫と離婚したいか」を聞いたところ、20.8％（624人）が「はい（夫と離婚したい）」と答えました。

年代別に見てみると、「20代」が23.12％と最も高く、最も低い「50代」でも19.22％という結果に。全年代で約2割の人が「夫と離婚したい」と答えていることが分かりました。

子どもの有無別では、「子どもがいない人」942人のうち、「夫と離婚したい」と答えた人は12.95％（122人）にとどまっています。一方、「子どもがいる人」2058人のうち、「夫と離婚したい」と答えた人は24.39％（502人）に上りました。

調査結果を受けて同社は、「子どもがいる人のほうが2倍近く“離婚したい“と感じていることが明らかになりました。『家族を守るための結婚』が、いつの間にか『家庭に縛られる結婚』に変わっている可能性もあります」とコメントを寄せています。

既婚女性の皆さん、「夫と離婚したい」と思いますか……？