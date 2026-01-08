モデルでタレントのトラウデン直美（26）は7日夜、水曜コメンテーターを務めるTBS系「news23」に出演。福井県の杉本達治前知事（63）が女性職員へのセクハラを告発され、昨年12月に辞職した問題をめぐり、同日に県が発表した調査報告書の内容を受けて「地獄のメッセージ」と指摘し、「本当に寒気がする」とも述べ、前知事の対応や、被害者が声を上げにくい状態だった職場環境に、強い憤りを示した。

番組では、7日に行われた福井県の会見で杉本前知事のセクハラが認定されたことや、前知事が少なくとも通報者を含む4人の女性職員に送ったとする1000通以上のテキストメッセージの内容などを伝えた。女性職員からは身体的接触を含むセクハラの訴えだけでなく、セクハラを裏付ける膨大な数のテキストメッセージが提出された。

杉本前知事のセクハラは、総務省から県に出向して総務部長を務めた後、任務を終えた2007年ごろに始まり、約20年にわたり続いていたという。前知事は調査報告書の発表を受け、「調査報告書の事実認定や評価について尊重する」とした上で、「被害者の方々の悲痛な思いを伺い、自らの愚かさと卑劣さを痛感している」「到底言い逃れできるものではない、低俗かつ愚劣なものであり被害者の方々の尊厳を傷つけたと深く反省しております」などとするコメントを発表した。

同局の藤森祥平キャスターは、前知事のコメントに「どこまで、ことの重大さを自覚されているのか、どうなんだろうと思うところがあるし、実際にメッセージは1000通送られてきたそうですが、実際に太ももやおしりを触る痴漢行為にも及び、罪に問われる可能性も否定できないということ」と指摘。これに対し、トラウデンは「もう、本当に、（メッセージの内容を）見れないといいますか…。この地獄のメッセージが来ることで、どれだけ心にざらつきとぬめりが、どれだけ長い時間残るか。（そのことを）どれだけ理解されているのか、本当に憤りを覚える」と、メッセージの内容に怒りをにじませた。

さらに「知事という立場を利用して逃れられないような状態の中で、こういうことが20年以上行われていたということは、もっと周りの方々も気づける瞬間って、あったのではないかと思わざるを得ない。本当に寒気がしますね」とも口にした。また「軽口のつもりとか、そんな重大なことではないとして、もしかしたら送ってしまっているんじゃないかということを、注意してほしい。相手が拒否しているように感じなかった、では、すまされない」と、警鐘を鳴らすようにも述べた。