6日、新年恒例の経済三団体の新年祝賀会が都内で開かれました。参加した企業のトップに、日中関係悪化の影響などについて聞きました。

ホテルや鉄道などインバウンドの需要が高い西武ホールディングスの西山隆一郎社長は――

西武ホールディングス・西山隆一郎社長

「足元、私どもホテル事業のインバウンドがまずどうなるかというところ。年末年始の『西武・プリンスホテルズワールドワイド』のインバウンド収入は昨年比105％。つまり訪日の中国の自粛ですね、こちらの影響は完全に吸収できている。耐久力を持たせるために（国や地域が）偏らないように努力もしてきたというところで、今、もしかしたらその効果が出てるのかな」

また、光ファイバーや電子部品などを製造するフジクラの岡田直樹社長は――

フジクラ・岡田直樹社長

「（レアアースなど）いろんな材料もやっぱり中国の安価な材料を使っている場合もありますので、そういったところにも少なからず影響は出てくる可能性はあるかなと。以前ほど、その中国の影響っていうのは小さくはなったかなというふうには思っています。リスク分散を地域をまたいで複数持つということが重要なんじゃないかなと」

そして、中国をはじめ各国にビジネスの拠点を持つ伊藤忠商事の石井敬太社長は――