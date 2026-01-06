マウントばかりとっていたセレブなママ友。一生、優雅な生活を送れると思いきや、予想外のことが起きることも？ 今回は、あるママ友のエピソードをご紹介します。

旦那さんが急死

「タワマンに住んで家族全員ブランドの服を着て、セレブ自慢していたママ友。いつも他のママ友を見下した発言ばかりしていました。

ある日、セレブなママ友の旦那さんが急死してしまったんです。ママ友から話を聞いたら、旦那さんは保険に入っていなかったらしく、貯金もほとんどなかったのだとか……。タワマンの家賃も払えなくなり、ママ友は実家に戻ったそうです。

専業主婦で、家計のことは旦那さんに任せっきりだったのでしょうね……。旦那さんのことを信頼していたんだろうけど、保険に入っているかくらい確認すればいいのに。

以前、仕事を再開しようか悩んでいた私に、『旦那さんの収入があるんだから専業主婦やってればいいのに』『そんなに旦那さんを信用できないの？』なんて言ってきたけど、信用しすぎた結果がこれじゃ、あまりにも可哀想ですよね……。いつもキラキラした投稿をしていたママ友のSNSは、今も更新がストップしたままです」（体験者：20代女性・主婦／回答時期：2025年11月）

▽ 高収入のパートナーが亡くなった途端、現実を突きつけられてしまったママ友。パートナーを信用することと、家計に無頓着なことは違いますよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。