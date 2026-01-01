人気エアバンド「ゴールデンボンバー」鬼龍院翔（41）が1日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、この日放送のテレビ朝日系特番「芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル」（後5・00）に歌手GACKT（52）が単独参戦することに反応した。

正月恒例の特番で、さまざまなジャンルで一流と一般的なものの二択を自身の感覚で言い当てる人気番組。個人では81連勝という抜群の審美眼を持つGACKTだが、昨年はチームを組んだ鬼龍院、DAIGOが足を引っ張ったことが大きな話題になった。GACKTの要請を受け、今年は単独での参戦が発表された。

鬼龍院は「今年は平和に家で見ております」と明かし、発表を受けすぐにXに投稿。「今年はGACKTさんお一人なのか…GACKTさーーん！頑張ってーーーー！！！」とエールを送った。

今年は音楽活動を本格的に再開するGACKT。ワールドツアーも控えており、弾みを付けたいというのが、単独参戦したい理由だという。「難しいのは分かってるんですけど、一番難しいのは人間関係。ちょっと今、彼らに対して不信になってるんで」。番組では既にDAIGO、鬼龍院にオファー済みだったというが、GACKTは「じゃあ、来年で」と丁重に断りを入れた。

今年はワイン、殺陣、弦楽八重奏、ミシュランシェフ、オーケストラ、しゃぶしゃぶの6項目で、舌や耳、目などが試される。