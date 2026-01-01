大相撲初場所（11日初日、両国国技館）で安青錦（21＝安治川部屋）が新大関場所に臨む。初土俵から所要14場所での新大関は琴欧州の19場所を大幅更新する年6場所制の最速昇進。早くも綱獲りへの意欲を示す新星は、理想の力士に技巧派の横綱・3代目若乃花を挙げる。技のデパート化への意欲も見せた。

昨年九州場所後の昇進伝達式で、安青錦は「大関の名に恥じぬよう、また、さらに上を目指して精進いたします」と口上で早速綱獲りを宣言した。

「自分が100％理解できる言葉でしゃべりたかった。自信はありますし、自分が今いるところのそれ以上を目指したい」

昨年11月末から22日連続開催だった冬巡業では、ロシアによる母国ウクライナ侵攻を受け、急きょ来日して稽古に励んだ関大がある大阪も巡った。各地で「大関」と呼ばれた。「大関にならないと味わえない。うれしかった」と昇進を実感した。

史上最速昇進の大関はどんな横綱を志すのか。「伸びしろは勝手にあると思う。今まで通りやっていく。大関に上がったからといって変える必要はない。技より体づくり。体ができたら技は出る。自分がやられて嫌なことをやる」。巡業中は土俵上より土俵下で四股やすり足といった基礎運動に励んだ。

安青錦の強みは、低い姿勢で懐に入り、手で相手の足を払う「内無双」、幼い頃から取り組んできたレスリングのタックルのような「渡し込み」など多彩な技にもある。日本相撲協会が定める決まり手82のうち、昨年春場所での新入幕以降5場所56勝を16手で重ねた。

それでも同じレスリング出身の豊昇龍37手、宇良24手などと比べるとまだ少なめだ。九州場所では12勝中9勝が押しや寄りによる決まり手。5場所を通じても、毎場所半分以上は押しや寄り。「決まり手の数を意識したことはない。勝てば一つでも満足。どうやって勝つかしか気にしていない」。前への圧力を磨いてかなえた最速大関だった。

では今後はどうか。新たな決まり手が飛び出す可能性について、「楽しみにしてください」。笑顔で言った。

筋肉をつけて体重を増やし、前への力を磨く。それがレスリングや柔道で磨いた技の切れ味につながると知っている。引き落とし、はたき込みの引き技がわずか3勝。「自分は前へ出る相撲なので」とプライドものぞかせた。

安青錦は理想の力士に3代目若乃花を挙げた。「体勢が低く、いろんな相撲が取れる。技も持っている」。自身の脇を固め、相手の腕を外から絞り上げるように押すおっつけを得意とし、弟・貴乃花と「若貴時代」を築いた。トレードマークの前傾姿勢だけでなく、身長1メートル80、134キロの体格は安青錦の身長1メートル82、140キロとも似ている。

若乃花には10年足らずの幕内生活で31の決まり手があった。16年余りで39手の師匠・安治川親方（元関脇・安美錦）の指導を仰ぎ、技巧派横綱の背中を追う戦いが始まる。（筒崎 嘉一）

【安青錦に10の質問】

（1）来日してカルチャーショックだったことは？

電車の中で、乗客が電話をしない。乗車前は列をつくる。凄いなと思った。

（2）来日以降、会えてうれしかったのは？

（五輪3連覇した柔道の）野村忠宏さん。師匠の断髪式に来ていて一緒に写真を撮った。

（3）何カ国語を話せる？

ウクライナ語、ロシア語、英語、日本語。

（4）食べ物の好き嫌いは？

牛タンと寿司が好き。嫌いなのは鶏皮、梅干し。

（5）もし相撲をやってなかったら？

レスリングで五輪を目指していたか、車が好きなのでディーラー。

（6）自分の性格は？

おとなしい。

（7）好きな漫画は？

（ボクシング漫画の）はじめの一歩。（同じウクライナ出身の）ヘビー級王者オレクサンドル・ウシクを応援している。

（8）人生のターニングポイントは？

日本へ来ると決めたこと。

（9）将来、結婚はする？

早くしたいとかはない。お父さんも師匠も早くはなかった。30歳くらい。今は相撲に集中したい。

（10）10年後は？

まだ相撲を取れていたらいいな。

◇安青錦 新大（あおにしき・あらた＝本名ダニーロ・ヤブグシシン）2004年3月23日生まれ、ウクライナ・ビンニツァ出身の21歳。ロシアのウクライナ侵攻後、相撲を続けるために22年4月に来日。安治川部屋に入門し23年秋場所で初土俵。24年九州場所新十両。25年春場所で新入幕を果たし同年秋場所で新小結。新関脇だった同年九州場所で初優勝を果たした。場所後に大関に昇進した。殊勲賞1回、敢闘賞2回、技能賞3回。得意は右四つ、寄り。1メートル82、140キロ。家族は両親と兄。