140ÇÏÎÏÄ¶¤¨¡Ö¡É660cc¡É¥¨¥ó¥¸¥ó¡×ÅëºÜ!?
¡¡¿Íµ¤¥ì¡¼¥¹¥²¡¼¥à¡Ö¥°¥é¥ó¥Ä¡¼¥ê¥¹¥â¡×¤Ë¤Ï¡¢³Æ¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤¬¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÇÀß·×¤·¤¿²Í¶õ¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥ó¥°¥é¥ó¥Ä¡¼¥ê¥¹¥â¡ÊVGT¡Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¡Ö¥³¥Ú¥óRJ¥Ó¥¸¥ç¥ó¥°¥é¥ó¥Ä¡¼¥ê¥¹¥â¡Ê°Ê²¼¡¢¥³¥Ú¥óRJ¡Ë¡×¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬¼ê¤¬¤±¤¿1Âæ¡£¤½¤Î´°À®ÅÙ¤ÈÀÇ½¤Ë¡¢¤Ò¤È¤¤ïÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡1997Ç¯¤Ë½éÂå¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¥°¥é¥ó¥Ä¡¼¥ê¥¹¥â¤Ï¡¢¼Â¼Ö¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎµóÆ°¤È¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¥·¥ê¡¼¥º25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢ºÇ¿·ºî¡Ö¥°¥é¥ó¥Ä¡¼¥ê¥¹¥â7¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Âºß¤Î¼ÖÎ¾¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤¬¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÇÀß·×¤¹¤ëVGT¥·¥ê¡¼¥º¤â¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¥³¥Ú¥óRJ¤â¤½¤Î°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥³¥Ú¥óRJ¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î·Ú¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ö¥³¥Ú¥ó¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¥³¥Ú¥ó¤Ï2002Ç¯¤Ë½éÂå¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¸½ºß¤Ï2014Ç¯È¯Çä¤Î2ÂåÌÜ¤¬¸½¹Ô·¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥ó¥À¡ÖS660¡×¤ÎÀ¸»º½ªÎ»¸å¤Ï¡¢ÆüËÜÍ£°ì¤Î¡Ö·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥Ú¥óRJ¤ÏÁ´Ä¹3542mm¡ßÁ´Éý1534mm¡ßÁ´¹â1330mm¤È¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¥µ¥¤¥º¤È¡¢Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡Âç·¿¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¢¥ê¥¢¥¦¥¤¥ó¥°¤Ê¤É¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¡¢¶õÎÏÀÇ½¤ÈÇ÷ÎÏ¤òÎ¾Î©¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ÏÂç·¿¤Î¥¨¥¢¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¯¤âÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎäµÑÀÇ½¤È¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê°õ¾Ý¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢·Ú¼«Æ°¼Öµ¬³Ê¤Î660cc¤Ê¤¬¤é²áµë¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤¿ÀìÍÑÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇÂç½ÐÎÏ¤Ï149ÇÏÎÏ¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯¤Ï20.6kgf-m¤ËÃ£¤·¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏCVT¡¢¶îÆ°Êý¼°¤ÏFF¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¼ÖÂÎ½ÅÎÌ¤Ï¤ï¤º¤«600kg¤ÈÄ¶·ÚÎÌ¤Ç¡¢¤³¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ê¡¢ÂçÇÓµ¤ÎÌ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ë¤â°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤ÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö1960Ç¯Âå¤Ë¤ÏÌ¾¼ÖP-5¤òÀ¸¤ß¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤âÂç³èÌö¤·¤¿¥À¥¤¥Ï¥Ä¡£¥³¥Ú¥óRJ¥Ó¥¸¥ç¥ó¥°¥é¥ó¥Ä¡¼¥ê¥¹¥â¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥À¥¤¥Ï¥Ä¤ÎÀï¤¦°äÅÁ»Ò¤ò¼õ¤±·Ñ¤°°ÕÍßºî¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Úµ¬³Ê¤Ê¤¬¤é¹âÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Îµ»½ÑÎÏ¤È¾ðÇ®¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡¡¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ø¤Î¾ðÇ®¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë°ìÂæ¡×¡Ö·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¤¤¤¦¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤ÂçÃÀ¤ÊÀß·×¤Ë¶Ã¤¤È¾Î»¿¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¼Â¼Ö²½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¥³¥Ú¥ó¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ç¤âÁö¤é¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤âÌÜÎ©¤Á¡¢¥²¡¼¥àÆâ¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤ÎÅ¸³«¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥²¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡ÈÌ´¤Î·Ú¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡É¤¬¡¢¸½¼Â¤Î¼«Æ°¼Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¿·¤¿¤Ê»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£