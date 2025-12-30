¡ÖÎÏ¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¥Ë¥ã¡Á¡×»ô¤¤¼ç¤ËÁ´ÂÎ½Å¤òÍÂ¤±¤ë¡È¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡É¤Î¤è¤¦¤Ê»ÒÇ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤È¤í¤±¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡×
¡¡YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖZelkova Ragdolls¡×¤Ç¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤ËÊú¤Ã¤³¤µ¤ì¤¿¥é¥°¥É¡¼¥ë¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¤¯¤Ä¤í¤°ÍÍ»Ò¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢Æ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÍ¥²í¤Ê¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÇ¤¬ÍÏ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü5Ëç¡Û¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¡ª¡×¡¡¤³¤ì¤¬¡¢¥À¥é¡¼¥ó¤È¤¹¤ë»ÒÇ¤Ç¤¹¡ª¡¡¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡ª
¤Þ¤ë¤Ç¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡ÖWhy They¡Çre Called Ragdolls¡×¤È¤¤¤¦Æ°²è¡£ÃËÀ¤Î¼ê¤Î¾å¤Ç»ÒÇ¤¬Á´ÂÎ½Å¤òÍÂ¤±¡¢¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤ë¤Ç¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡È¤À¤é¡Á¤ó¡É¤ÈÃ¦ÎÏ¤¹¤ë»ÒÇ¡£¾åÈ¾¿È¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¹²¤Æ¤ë¤½¤Ö¤ê¤â¤Ê¤¯¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊÒ¼ê¤Ç»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âÁ´¤¯Æ°¤¸¤º¡¢¡Öµï¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¥Ë¥ã¡×¤È¤¯¤Ä¤í¤®Â³¤±¤ë»ÒÇ¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡ÖÇ¤Ï±ÕÂÎ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ã¦ÎÏ¤·¤¿¤Þ¤ÞÏÓ¤ò¥Ô¥ó¤È¿¤Ð¤¹»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¤Î¤è¤¦¡£»ô¤¤¼ç¤ò¿´¤«¤é¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¤ª¤Ê¤«¤ò¿¨¤é¤ì¤Æ¤â¡¢É½¾ð1¤ÄÊÑ¤¨¤Þ¤»¤ó¡£³µÍ×Íó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î»Ò¤Ï¥é¥°¥É¡¼¥ë¤Î½ã·ì¼ï¤Ç¡¢Êú¤Ã¤³¤µ¤ì¤ë¤È¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¤è¤¦¤Ë¤°¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤ËÂÎ¤ò¾å²¼¤ËÍÉ¤¹¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¤Ê¤ó¤Î¤½¤Î¡£¡Ö¥·¡¼¥½¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ç³Ú¤·¤¤¥Ë¥ã¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ°²è¤ò¸«¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö»ô¤¤¼ç¤ò¿´¤«¤é¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Í¡×¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¹ü¤¬¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë¹¬¤»¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤¯¤Ä¤í¤°»ÒÇ¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÆ°²è¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£