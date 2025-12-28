¡ÚÍÇÏµÇ°¡Û¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ëV¤Ë¹âÌøÂçÊå»Õ¡ÖËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¥´¡¼¥ëÄ¾Á°¤Ï¡Ö¤â¤¦¿´Â¡¤¬¡Ä¡×
¡¡¡þG1ÍÇÏµÇ°¡Ê2025Ç¯12·î28Æü¡¡Ãæ»³¼Ç2500¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡3ºÐ¤«¤é8ºÐ¤Þ¤Ç³ÆÀ¤Âå¤Î¼ÂÎÏÇÏ¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤¿G1¡ÖÍÇÏµÇ°¡×¤ÏÃ±¾¡3ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤¬À©¤·¡¢»©·î¾Þ¤ËÂ³¤¯2¤ÄÌÜ¤ÎG1À©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£2Ãå¤Ï12ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥³¥¹¥â¥¥å¥é¥ó¥À¡¢3Ãå¤Ï2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¡£¾¡¤Á»þ·×¤Ï2Ê¬31ÉÃ5¡£»Ë¾å½é¤ÎÌÆÇÏ¤Ë¤è¤ëÍÇÏµÇ°Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤Ï4Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤ÏÉã¥ê¥ª¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡¢Êì¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Ò¥ë¡ÊÊì¤ÎÉã¥Ï¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¡Ë¤Î·ìÅý¤ÇÄÌ»»10Àï5¾¡¡£µ³¾è¤·¤¿C¥Ç¥à¡¼¥í¤ÏJRA¡¦G1ÄÌ»»7¾¡ÌÜ¡¢¹âÌøÂçÊå»Õ¤ÏÆ±4¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¹âÌøÂç»Õ¤Ï´¿´î¤Î¥ì¡¼¥¹¸å¡Öº£¤ÏËÜÅö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÇÏ¤¬1ÈÖ¤Ë¥´¡¼¥ë¤·¤¿¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡ÄËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¶½Ê³¤òÍÞ¤¨¥³¥á¥ó¥È¡£¥´¡¼¥ëÄ¾Á°¤Î¿´¶¤Ï¡Ö¤â¤¦¿´Â¡¤¬¥É¥¥É¥ÌÄ¤Ã¤Æ¡Ä¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤¬¤Ï¤¸¤±¤¿¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¡¢¤³¤Î3ºÐ¤Î¤³¤Î1Ç¯´Ö¤ÎÀ®Ä¹¶ÊÀþ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¹âÌøÂç»Õ¤Ï¡ÖµîÇ¯¤Îº£º¢¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ó¤·¤í¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¸«¤¿ÌÜ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ãæ¿È¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¡¢ÂÎ·Á¤È¤«¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÀ°¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È°¦ÇÏ¤Î¿Ê²½¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¡¢Ãæ»³2500¤òÀ©¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡Öµ÷Î¥¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏËÜÅö¤Ë¤³¤ÎÀè¥ì¡¼¥¹ÁªÂò¤Ï¹¤¬¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¢§ÍÇÏµÇ°¡¡1956Ç¯¤ËÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ²ñ¤ÎÂè2ÂåÍý»öÄ¹¡¦ÍÇÏÍêÇ«¤ÎÄó°Æ¤ÇÁÏÀß¤µ¤ì¤¿Ãæ»³¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¬Á°¿È¡£57Ç¯¤ËµÞÀÂ¤·¤¿Íý»öÄ¹¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¤Æ²þÌ¾¡£¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ç½ÐÁöÇÏ¤òÁª¤ÖÊý¼°¤äÇ¯Ëö¤ÎÂç°ìÈÖ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÊë¤ì¤ÎÉ÷Êª»í¡£1Ãå¾Þ¶â¤Ï5²¯±ß¡£