日光街道の宿場町として栄えた埼玉県東部・杉戸町にある昌平。

12月28日に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会に出場し、12月31日の2回戦、NACK5スタジアム大宮で高知代表・高知高校と対戦する埼玉代表・昌平の応援したい5つのポイントを紹介します。

1.多くのJリーガーを輩出！ラグビー部＆女子サッカー部も全国へ



1979年に「東和大学付属昌平高校」として開校し、2007年に「昌平高校」に校名を変更しました。

サッカー部は、柏レイソルの小見洋太選手、浦和レッズの松本泰志選手をはじめ、多くのJリーガーを輩出しています。

サッカー部以外の部活動も盛んで、今年はラグビー部が第105回全国高校ラグビー大会に出場し、女子サッカー部も全日本高校女子サッカー選手権への出場が決定。

部活だけでなく文武両道の精神も重んじ、東京大学をはじめ難関大学への合格者も輩出しています。

2.埼玉の絶対的王者！昨年度の高校総体で優勝・・・選手権でも頂点を！



1979年に創部した昌平サッカー部は、群雄割拠の埼玉県大会で、これまで7度の優勝を果たしています。

今年は4月に市立長野を長年率いてきた芦田徹監督が就任し、部員数は117人の大所帯。高校生年代の最高峰リーグ「プレミアEAST」でしのぎを削り、日々成長を目指しています。

昨年の高校総体では、埼玉県勢として51年ぶりの全国優勝を果たし、高校総体王者として臨んだ埼玉県大会では、大本命と言われながらも準々決勝でまさかの敗退。

その悔しさをバネに2年ぶり7回目の出場を掴み、今大会ではチームの最高成績ベスト8超えを目標にしています。

3.延長・PK戦までもつれる熱戦を戦い抜き、頂点へ



今年の埼玉県大会には準々決勝から出場した昌平。その初戦は昨年度準優勝の浦和学院との対戦でした。試合は延長戦でも決まらず、PK戦へ。197cmのゴールキーパー土渕璃久選手（2年生）の活躍などもあり、準決勝進出。

準決勝の成徳深谷戦も延長戦までもつれる展開となりますが、立野京弥選手（1年生）の2得点などで、決勝に勝ち上がりました。

埼玉スタジアム2〇〇2で行われた決勝戦の相手は、選手権14回出場の古豪・武南。

試合序盤から両者激しいボールの奪い合いとなりますが、ゴールは生まれず拮抗した展開に。またも延長戦突入かと思われた後半AT、ハーフライン付近でボールを受けた長璃喜選手（3年生）が一気に突破し、ペナルティエリアまで進入。そのまま左足振りぬき、ゴールネットを揺らしました。

普段はゴールパフォーマンスはしないと話す長選手が感情を爆発させるほどの劇的ゴールで、チームを優勝に導きました。

4.FC LAVIDAの結束力・守備の強化



現在のチームは、登録選手30人のうち22人が、昌平高校のジュニアチームという位置づけで誕生したクラブチーム「FC LAVIDA」の出身です。

それに他のクラブチームなどから入学してきた選手たちを加え、切磋琢磨しながら、「この仲間たちと一日でも長く」を合言葉に選手権に挑みます。

今シーズンは、プレミアEASTでも一時降格圏に落ち込むなど、勝ちきれない時期もありましたが、逆転や追いつく場面が増え、埼玉県大会でも延長・PK戦など難しい試合を勝ち抜き、自信をつけてきました。

足元の技術力の高さを生かしたパス・ドリブルが強みの昌平高校ですが、さらに守備の強化を進め、特にセットプレーの守備が良くなっていると芦田徹監督は話します。

「うまい」だけでなく、「強い」昌平へさらなる進化を遂げています。

5.注目選手 タレント揃い



エースの山口豪太選手（3年生）は、湘南ベルマーレの加入が内定しています。U16、U17の日本代表にも選出され、昌平でも1年生からメンバー入りし、昨年の総体優勝も経験するなど、攻撃の柱となる存在です。今年の埼玉県大会では得点こそありませんでしたが、サイドからドリブルで仕掛け、シュートを積極的に放つなど華麗なプレーで会場を沸かせました。

そのほかにも注目選手は多く、埼玉県大会で決勝ゴールを決めた長選手や、1年生ながら主力を担う立野選手、笠原慶多選手など世代別代表での活動経験のある選手たちが名を連ねています。

個の技術・経験値に加え、チームワークで昌平史上初のベスト4を目指し、突き進みます。

（取材・文 高校サッカー選手権民放43社/テレビ埼玉）