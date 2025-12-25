冬は黒より『白系』が正解かも！【しまむら】大人に似合う♡「優秀セーター」

合わせやすさから、洋服はつい黒を選びがち……という大人女性におすすめしたいのは、一点投入でコーデを明るく見せてくれる白系。立体的な編み地やロゴをあしらった、1枚で着映えしそうな【しまむら】のセーターを今回はご紹介します。手に取りやすい価格も魅力なので、冬コーデのマンネリを打破したい人は、ぜひ取り入れてみて。

1枚でサマ見え！ 華やかなケーブルセーター

【しまむら】「ケーブルナガソデPO」\1,969（税込）

立体的で華やかなケーブル編みのセーター。ややハイネックできれい見えが狙えて、大人コーデで活躍しそう。真っ白すぎない柔らかい色味も、上品な雰囲気を醸し出します。ヒップまで隠れる着丈で、体型カバーにも一役買ってくれるかも。柄物のボトムスとも合わせやすく、コーデに困ったときの救世主になってくれる予感です。

存在感のあるロゴデザインでコーデの主役に

【しまむら】「モールラインロゴTU」\1,969（税込）

フロントの大胆なロゴデザインがアクセントになり、1枚で主役級のセーター。清潔感のある白で、好印象が狙えそうです。ルーズなシルエットなので、こなれ見えしながら体型カバーも期待できそう。シャツやタートルネックなどと重ね着しやすいのも魅力です。デニムシャツとレイヤードすれば、トレンド感のあるシャレ見えコーデに。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@saa_yuuki1006様、@aiaimama.v.v.v様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M