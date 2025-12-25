¡Ö2Ç¯¤ÇºÆº§¤·¤¿¤¤¡×51ºÐ½÷Í¥¤ÎËÜ²» º§³è¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¡Ö¤½¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×
¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î´ë²è¤òÄÌ¤¸¤Æ51ºÐ¤Çº§³è¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¡¢ÇÐÍ¥¤Î¤·¤å¤Ï¤Þ¤Ï¤ë¤ß¤µ¤ó¡£¸½ºß¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ë·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¥«¥ê¥¹¥Þº§³è¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤«¤é¤Î¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û51ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡ª¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤è¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¤·¤å¤Ï¤Þ¤µ¤ó¤Î¸½ºß ¤Û¤«¡Ê12ËçÌÜ/Á´13Ëç¡Ë
¥«¥ê¥¹¥Þº§³è¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Î¸ÀÍÕ¤Çº§³è¤ò·è°Õ
¨¡¨¡ ·ëº§¡¦Î¥º§¤ò·Ð¸³¤µ¤ì¤¿¤·¤å¤Ï¤Þ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢51ºÐ¤Ç¤â¤¦°ìÅÙº§³è¤ò»Ï¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦°ìÅÙ¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤·¤å¤Ï¤Þ¤µ¤ó¡§ ABEMA¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ê¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Áseason£²¡Ù¡Ë¤Çº§³è¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Î¿¢ÁðÈþ¹¬ÀèÀ¸¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ïº£¤Þ¤Ç¹¬¤»¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Í¡¢¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¡¢ÈÕÇ¯¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤¬¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï°¦¤äÎø¤¸¤ã¤Ê¤¯¶¦Æ±À¸³è¼Ô¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¿´¤«¤é¡Ø¤³¤Î¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤¨¤ëÁê¼ê¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¡¢¤¤Ã¤È¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ï¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¡Ö»ä¤â¤½¤¦¤¤¤¦½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤·¤é¡×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Á°¤ÎÉ×¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢Èà¤ÎÌ´¤Î¤¿¤á¤Ë»ä¤¬ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢»ä¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤â¡Ö·ë¶É¤¢¤ÎÏÃ¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¸ªÆ©¤«¤·¤Ë¤¢¤¦¤³¤È¤¬²¿ÅÙ¤âÂ³¤¤¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë·ùµ¤¤¬¤µ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤¿¤À¡¢¡ÖÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÁê¼ê¤È¤Þ¤¿½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Æü¡¹¤â³Ú¤·¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡Ö²È»ö¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤Ç¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤·¤å¤Ï¤Þ¤µ¤ó¤Î¤ªÉô²°¤¬¤È¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤ªÁÝ½ü¡¢¤ªÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£
¤·¤å¤Ï¤Þ¤µ¤ó¡§¤¢¤ì¤Ï¡¢ËèÆü²ÈÂ²Á´°÷Ê¬¤Î²È»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤ËÈæ¤Ù¤¿¤éÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²È»ö¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡£·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ÇºÊ¤òÃµ¤¹ÃËÀ¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Àì¶È¼çÉØÊÂ¤Ë²È»ö¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ä¤é¤¤¤Ê¡Ä¤È¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ëÊý¡×¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ÉÛÀÐ¤òÂÇ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤·¤å¤Ï¤Þ¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¿¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤»¤¤¤«¡¢ÈÖÁÈ¤ò¸«¤¿Êý¤Ë¤Ï¡Ö²È»ö¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Áê¼ê¤Ë»ä¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤ó¤Æ1¥ß¥ê¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡ °ÊÁ°¤Ï¡ÖÊÌµïº§¤¬ÍýÁÛ¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º§³è¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§´Ñ¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤·¤å¤Ï¤Þ¤µ¤ó¡§¤½¤³¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÑ²½¤¬¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢À¸³è»þ´Ö¤¬°ìÈÌ¤Î²ñ¼Ò°÷¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ìò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï´ñÀ¼¤òÈ¯¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÎý½¬¤â¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¤ªÁê¼ê¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Å¤«¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤ë¤Î¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïº£¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
º§³è¤ÏÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¤´¤¯·ëº§¤ËÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¡¢º£¤ÏËÜÅö¤Ë·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÈÖÁÈ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
15¥¥í¸ºÎÌ¤ÎÈë·í¤Ï¡ÖiPhone¥µ¥¤¥º¤Î¤ªÊÛÅöÈ¢¡×
¨¡¨¡ ¤·¤å¤Ï¤Þ¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢RIZAP¤ÎCM¤Ç¤Î·àÅª¤ÊÊÑ²½¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¸ºÎÌ¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤·¤å¤Ï¤Þ¤µ¤ó¡§ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï14.7¥¥í¤¯¤é¤¤¸º¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¤Ï3¤«·î¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µÞ¤¤ç¡Ö¤â¤¦1¤«·î¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£ºÇ¸å¤Î1¤«·î¤¬ËÜÅö¤Ë¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ä¡£¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¤É¤³¤ò¸º¤é¤¹¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢°ÕÃÏ¤Ç¤µ¤é¤Ë2¥¥í¤·¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¿©»öÀ©¸Â¤Ï¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
¤·¤å¤Ï¤Þ¤µ¤ó¡§iPhone16¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î¥µ¥¤¥º¤Î¤ªÊÛÅöÈ¢¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ï²¿¥°¥é¥à¡¢Åü¼Á¤Ï²¿¥°¥é¥à¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËèÄ«20Ê¬¤¯¤é¤¤¤«¤±¤Æ¸¥Î©¤ò¥Ñ¥º¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë·×»»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÄ«¤³¤ì¤À¤±¿©¤Ù¤¿¤«¤é¡¢Ìë¤Ï¥Á¥ç¥³¤Ò¤È¤«¤±¤é¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¡×¤È¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿©ºà¤ÎÎ¢¤ÎÀ®Ê¬É½¤ò¸«¤Æ¡¢¤Ï¤«¤ê¤ÇÂ¬¤Ã¤Æ¡Ä¤½¤ì¤ò3～4¤«·îÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ä¡£º£¤â¥¹¥ê¥à¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂÎ·¿°Ý»ý¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤·¤å¤Ï¤Þ¤µ¤ó¡§»ä¤ÏÎ¥º§¸å¤Î¤¢¤ë»þ´ü¤Ë·ãÂÀ¤ê¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¤¹¤´¤¯ÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¥é¥¤¥¶¥Ã¥×¤Î¸å¤â¿©»ö¤òÌá¤·¤¿¤é¤Þ¤¿¤¹¤°¤ËÂÀ¤ê»Ï¤á¤Æ¡¢¤±¤Ã¤³¤¦ÂÎ½Å¤ÎÁý¸º¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼Â¤ÏºòÇ¯¤«¤éÇÛÁ÷¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½Å¤¤²ÙÊª¤ò»ý¤Ã¤ÆÊâ¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¡¢´ðÁÃÂå¼Õ¤¬Éü³è¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡ ¤ª¶â¤Ë¤â¤Ê¤ë¤·¡¢·ò¹¯´ÉÍý¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤ªÆÀ¤Ç¤¹¤Í¡ª
¤·¤å¤Ï¤Þ¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤±¤Ã¤³¤¦³Ú¤·¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤Ï¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìë·¿¤ÎÀ¸³è¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥«¥é¥ª¥±¤¬Âç²»ÎÌ¤Ç¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤ÇÂçÀ¼¤ÇÀÜµÒ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤âÂÎÄ´¤òÊø¤¹¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£º£¤Î¡ÖÄ«Áá¤¯µ¯¤¤Æ¡¢ÆüÃæÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¡¢ÌëÌ²¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¿²¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¸³è¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Æ·ò¹¯¤Ë¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ °ÊÁ°¤Ï¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ë¤ª¶Ð¤á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¬¶ì¼ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¶Ð¤á¤Ç¤´¼«¿È¤ÎÀ³Ê¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤·¤å¤Ï¤Þ¤µ¤ó¡§Â¿¾¯¤ÏÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶ì¼ê¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤À¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¥À¥á¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ð¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¡¢ÏÃ¤ò¹¤²¤¿¤ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÁ´Á³ÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢Æ±Î½¤Î»Ò¤ò¸«¤ÆÊÙ¶¯¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦ÊÖ¤·Êý¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¡Ö¤¢¤Î»Ò¤Î¾Ð¤¤Êý¡¢¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¿¿»÷¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¨¡ TBS¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤Ê¤É¡¢Ëè¥¯ー¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¥É¥é¥Þ½Ð±é¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª»Å»ö¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤·¤å¤Ï¤Þ¤µ¤ó¡§¤ª¼Çµï¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ë¥³·à¾ì¤ä¥·¥¢¥¿ー¥³¥¯ー¥ó¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð³¤³°À©ºî¤ÎºîÉÊ¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Î¥º§¸å¤ËÁÓ¼º´¶¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¯¤Æ²È¤Ë°ú¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤³¤³°¥É¥é¥Þ¤ò¸«ÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥É¥é¥Þ¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë´¶¾ð°ÜÆþ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥á¥¢¥êー¤¢¤ó¤¿Âç¾æÉ×¡©¡ª¿´ÇÛ¤À¤«¤éÂ³¤¤ò¸«¤Ê¤¤ã¡ª¡×¤È»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢¤¢¤ÎËãÌô¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¤¹¤Ã¤«¤ê¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤¢¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤òÌ´Ãæ¤Ë¤µ¤»¤ëºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡©
¤·¤å¤Ï¤Þ¤µ¤ó¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·ëº§¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¡¢º£51ºÐ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¥¿¥é¥¿¥éº§³è¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£2Ç¯°ÊÆâ¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿»Ô²¬¤Ò¤«¤ê¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿¤·¤å¤Ï¤Þ¤Ï¤ë¤ß¡¢¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー