『ウマ娘 シンデレラグレイ』完結、連載5年半に幕 声優グラビアや付録などヤンジャン大特集
漫画『ウマ娘 シンデレラグレイ』（ウマ娘 シングレ）が、25日発売の連載誌『週刊ヤングジャンプ』（集英社）4号＆5号にて最終回を迎えた。2020年6月の連載スタートから5年半の歴史に幕を下ろした。
『ウマ娘 シンデレラグレイ』は、最強のウマ娘・オグリキャップが主人公で、地方から中央の伝説へ、青春“駆ける”シンデレラストーリーで、灰髪の少女が“怪物”と呼ばれるまでの物語を描いている。コミックスは累計発行部数800万部を突破しており、テレビアニメ第1クールが2025年4月〜6月、第2クールが10月〜12月にかけて放送された。
今回の完結を記念して同誌では大特集企画が展開しており、巻頭および巻末グラビアに、アニメ出演のメインキャストの９人が登場。“シングレ”最終回を盛り上げるべく「ウマ娘 プリティーダービー 4th EVENT SPECIAL DREAMERS!! EXTRA STAGE」の衣装や、トレセン制服を身にまとい登場している。巻末グラビアでは、カラフルな衣装に身を包み、作品への想いや特に思い入れのあるエピソードについて、それぞれ語っている。
センターグラビアには、オグリキャップ役の高柳知葉とタマモクロス役の大空直美の2人が登場。同号にて、タマモクロスの勝負服が初お披露目となる点も見どころのひとつで、アニメでも激戦を繰り広げたライバル同士が、穏やかな休日を思わせる落ち着いた雰囲気のグラビアを披露している。
さらに本号では、恒例企画として作者・久住太陽氏描き下ろしによるコミックス第1巻の別バージョンカバーを特別付録として収録。加えて、最終話（210話）のカラー扉を使用したポスターや、キャストのチェキが当たるプレゼント企画も実施されている。
『ウマ娘』は、スペシャルウィークやサイレンススズカ、トウカイテイオーなど実在する競走馬をモチーフにキャラクター化し、ゲーム、漫画、アニメなど幅広い展開で人気を博すクロスメディアコンテンツ。
アニメ第1期が2018年4月〜6月、第2期が2021年1月〜3月、第3期が2023年10月〜12月に放送。2021年2月にゲームがサービス開始となり、2024年5月にシリーズ初の劇場版が公開された。
