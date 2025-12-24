¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

¥¯¥ë¥ÞÇã¤¦·Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥ï¥ó¥½¥¯Tube¡×¤¬YouTube¤Ç¡Ö¡Ú¥Æ¥¹¥é¤òÇã¤¦ÍýÍ³¡ÛEV¤«¥Æ¥¹¥é¤«? ¥Æ¥¹¥é¥â¥Ç¥ë3¥Ï¥¤¥é¥ó¥ÉÇ¼¼Ö2Ç¯ºÎÅÀ! ÆâÁõŽ¥³°ÁõŽ¥Áö¤êŽ¥±¿Å¾»Ù±ç¤Ê¤ÉÉÔËþ¤ÈËþÂ­É¾²Á! | TESLA MODEL 3 Highland LONG RANGE¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£Ç¼¼Ö¤«¤é2Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿°¦¼Ö¡Ö¥Æ¥¹¥é ¥â¥Ç¥ë3 ¥í¥ó¥°¥ì¥ó¥¸¡×¤ÎÄ¹´ü¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ÎËþÂ­ÅÀ¤ÈÉÔËþÅÀ¤ò5¤Ä¤Î¹àÌÜ¤ÇºÎÅÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¥ï¥ó¥½¥¯Tube»á¤Ï¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¢Áö¤ê¡¦°ÂÁ´ÁõÈ÷¡¢Áí¹ç¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ¤Î5¹àÌÜ¤ÇÉ¾²Á¡£ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤­ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ë¤è¤ê¡ÖÇ¼¼Ö¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤è¤ê¤â½êÍ­ËþÂ­ÅÙ¤¬¤Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¹ØÆþ¸å¤â¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¥Æ¥¹¥é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£

ÆâÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊªÍý¥Ü¥¿¥ó¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÇÓ¤·¤¿¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢15¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç·¿¥»¥ó¥¿¡¼¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¡Ç½¤¬½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤òÉ¾²Á¡£Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿2023Ç¯»þÅÀ¤Ç¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆâÁõ¤Î¼Á´¶¤¬¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¤³¤Î¹àÌÜ¤Ë¤Ï90ÅÀ¤È¤¤¤¦¹âÆÀÅÀ¤òÉÕ¤±¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢Áö¹ÔÀ­Ç½¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âEV¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°µÅÝÅª¤Ê²ÃÂ®´¶¤Ï¡ÖÉÂ¤ß¤Ä¤­¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÀä»¿¡£¥ï¥ó¥Ú¥À¥ëÁö¹Ô¤Î¤ß¤È¤¤¤¦»ÅÍÍ¤Ë¤Ï´·¤ì¤¬É¬Í×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ÀÅ½ÍÀ­¤ä¾è¤ê¿´ÃÏ¤Î¾å¼Á¤µ¤Ï¡¢½êÍ­¤¹¤ë¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤À¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

ºÇ½ªÅª¤ÊÁí¹ç¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ¤Ï83ÅÀ¤ÈºÎÅÀ¡£¥ï¥ó¥½¥¯Tube»á¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Ö¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡¢½¾Íè¤Î¼«Æ°¼Ö¤Î³µÇ°¤òÊ¤¤¹¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ÂÎ¸³¤³¤½¤¬¥Æ¥¹¥é¤òÁª¤ÖÂç¤­¤ÊÍýÍ³¤Ç¤¢¤ë¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£¤³¤Îµ­»ö¤Ï¡¢EV¤Ø¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥¹¥é¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

00:11

Ç¼¼Ö2Ç¯¥ì¥Ó¥å¡¼¤Î¥Æ¡¼¥Þ¾Ò²ð
01:04

Áö¹Ôµ÷Î¥¤Ï2Ç¯¤Ç¤ï¤º¤«2500km¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï
02:08

5¹àÌÜºÎÅÀ¤ÎÉ¾²Á¼´¤ò²òÀâ
04:16

ÆâÁõ¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÎÉ¾²Á¤ÈËþÂ­ÅÀ
31:37

Áí¹ç¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ¤ÎºÇ½ªºÎÅÀ

´ØÏ¢µ­»ö

¡Ö¥Ç¥ê¥«D:5¤³¤½»ê¹â¡×¥¯¥ë¥ÞÇã¤¦·ÏYouTube¤¬²òÀâ¡ª¿··¿¥Ç¥ê¥«D:5¡¢¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¡ß4WD¤¬À¸¤àÂ¾¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ë¤Ï¤Ê¤¤²ÁÃÍ

¡Ö¥Ç¥ê¥«D:5¤³¤½»ê¹â¡×¥¯¥ë¥ÞÇã¤¦·ÏYouTube¤¬²òÀâ¡ª¿··¿¥Ç¥ê¥«D:5¡¢¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¡ß4WD¤¬À¸¤àÂ¾¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ë¤Ï¤Ê¤¤²ÁÃÍ

 ¿··¿¥«¥í¡¼¥é¥¯¥í¥¹¤Ï¡ÈÇã¤¤¡É¤«¡©¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬Ç¼¼Ö4¥ö·î¤Ç²¼¤·¤¿¿É¸ýºÎÅÀ¡ª¡ÖÉÔËþ¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¤¡×°µÅÝÅªËþÂ­ÅÙ¤Î¥ï¥±¤È¤Ï¡©

¿··¿¥«¥í¡¼¥é¥¯¥í¥¹¤Ï¡ÈÇã¤¤¡É¤«¡©¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬Ç¼¼Ö4¥ö·î¤Ç²¼¤·¤¿¿É¸ýºÎÅÀ¡ª¡ÖÉÔËþ¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¤¡×°µÅÝÅªËþÂ­ÅÙ¤Î¥ï¥±¤È¤Ï¡©

 ¥á¥ë¥»¥Ç¥¹C¥¯¥é¥¹¤Ë¡Ö¤³¤ì¤ÇÎÉ¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Ê¹â¥³¥¹¥Ñ¥â¥Ç¥ëÅÐ¾ì¡ª Sports¤ÈLuxury¡¢Áª¤Ö¤Ù¤­¤Ï¤É¤Ã¤Á¡©

¥á¥ë¥»¥Ç¥¹C¥¯¥é¥¹¤Ë¡Ö¤³¤ì¤ÇÎÉ¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Ê¹â¥³¥¹¥Ñ¥â¥Ç¥ëÅÐ¾ì¡ª Sports¤ÈLuxury¡¢Áª¤Ö¤Ù¤­¤Ï¤É¤Ã¤Á¡©
¤â¤Ã¤È¸«¤ë

¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó

¥¯¥ë¥ÞÇã¤¦·Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥ï¥ó¥½¥¯Tube¡×_icon

¥¯¥ë¥ÞÇã¤¦·Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥ï¥ó¥½¥¯Tube¡×

YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô Èó¸ø³« 2972 ËÜ¤ÎÆ°²è
ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¯¥ë¥Þ·ÏYouTuber¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ÏÇã¤Ã¤Æ¥ì¥Ó¥å¡¼¡ªÆ°²è¤ÏËèÆü¹¹¿·¡ª °ì¿Í¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤È¤·¤Æ¥¯¥ë¥Þ¤òÇã¤¤¡¢ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤âÅ°ÄìÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡ª
youtube.com/@wansokutube YouTube