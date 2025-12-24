¥¯¥ë¥ÞÇã¤¦·ÏYouTuber¤¬¥Æ¥¹¥é ¥â¥Ç¥ë3¤ò2Ç¯ºÎÅÀ¡ª¡Ö½êÍËþÂÅÙ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×ËþÂ¤ÈÉÔËþ¤òÅ°ÄìÉ¾²Á
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¯¥ë¥ÞÇã¤¦·Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥ï¥ó¥½¥¯Tube¡×¤¬YouTube¤Ç¡Ö¡Ú¥Æ¥¹¥é¤òÇã¤¦ÍýÍ³¡ÛEV¤«¥Æ¥¹¥é¤«? ¥Æ¥¹¥é¥â¥Ç¥ë3¥Ï¥¤¥é¥ó¥ÉÇ¼¼Ö2Ç¯ºÎÅÀ! ÆâÁõŽ¥³°ÁõŽ¥Áö¤êŽ¥±¿Å¾»Ù±ç¤Ê¤ÉÉÔËþ¤ÈËþÂÉ¾²Á! | TESLA MODEL 3 Highland LONG RANGE¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£Ç¼¼Ö¤«¤é2Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿°¦¼Ö¡Ö¥Æ¥¹¥é ¥â¥Ç¥ë3 ¥í¥ó¥°¥ì¥ó¥¸¡×¤ÎÄ¹´ü¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ÎËþÂÅÀ¤ÈÉÔËþÅÀ¤ò5¤Ä¤Î¹àÌÜ¤ÇºÎÅÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ï¥ó¥½¥¯Tube»á¤Ï¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¢Áö¤ê¡¦°ÂÁ´ÁõÈ÷¡¢Áí¹ç¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ¤Î5¹àÌÜ¤ÇÉ¾²Á¡£ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ë¤è¤ê¡ÖÇ¼¼Ö¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤è¤ê¤â½êÍËþÂÅÙ¤¬¤Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¹ØÆþ¸å¤â¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¥Æ¥¹¥é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
ÆâÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊªÍý¥Ü¥¿¥ó¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÇÓ¤·¤¿¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢15¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç·¿¥»¥ó¥¿¡¼¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¡Ç½¤¬½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤òÉ¾²Á¡£Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿2023Ç¯»þÅÀ¤Ç¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆâÁõ¤Î¼Á´¶¤¬¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¤³¤Î¹àÌÜ¤Ë¤Ï90ÅÀ¤È¤¤¤¦¹âÆÀÅÀ¤òÉÕ¤±¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Áö¹ÔÀÇ½¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âEV¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°µÅÝÅª¤Ê²ÃÂ®´¶¤Ï¡ÖÉÂ¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÀä»¿¡£¥ï¥ó¥Ú¥À¥ëÁö¹Ô¤Î¤ß¤È¤¤¤¦»ÅÍÍ¤Ë¤Ï´·¤ì¤¬É¬Í×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ÀÅ½ÍÀ¤ä¾è¤ê¿´ÃÏ¤Î¾å¼Á¤µ¤Ï¡¢½êÍ¤¹¤ë¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤À¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ½ªÅª¤ÊÁí¹ç¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ¤Ï83ÅÀ¤ÈºÎÅÀ¡£¥ï¥ó¥½¥¯Tube»á¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Ö¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡¢½¾Íè¤Î¼«Æ°¼Ö¤Î³µÇ°¤òÊ¤¤¹¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ÂÎ¸³¤³¤½¤¬¥Æ¥¹¥é¤òÁª¤ÖÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Ç¤¢¤ë¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢EV¤Ø¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥¹¥é¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥ï¥ó¥½¥¯Tube»á¤Ï¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¢Áö¤ê¡¦°ÂÁ´ÁõÈ÷¡¢Áí¹ç¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ¤Î5¹àÌÜ¤ÇÉ¾²Á¡£ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ë¤è¤ê¡ÖÇ¼¼Ö¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤è¤ê¤â½êÍËþÂÅÙ¤¬¤Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¹ØÆþ¸å¤â¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¥Æ¥¹¥é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
ÆâÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊªÍý¥Ü¥¿¥ó¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÇÓ¤·¤¿¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢15¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç·¿¥»¥ó¥¿¡¼¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¡Ç½¤¬½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤òÉ¾²Á¡£Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿2023Ç¯»þÅÀ¤Ç¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆâÁõ¤Î¼Á´¶¤¬¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¤³¤Î¹àÌÜ¤Ë¤Ï90ÅÀ¤È¤¤¤¦¹âÆÀÅÀ¤òÉÕ¤±¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Áö¹ÔÀÇ½¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âEV¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°µÅÝÅª¤Ê²ÃÂ®´¶¤Ï¡ÖÉÂ¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÀä»¿¡£¥ï¥ó¥Ú¥À¥ëÁö¹Ô¤Î¤ß¤È¤¤¤¦»ÅÍÍ¤Ë¤Ï´·¤ì¤¬É¬Í×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ÀÅ½ÍÀ¤ä¾è¤ê¿´ÃÏ¤Î¾å¼Á¤µ¤Ï¡¢½êÍ¤¹¤ë¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤À¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ½ªÅª¤ÊÁí¹ç¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ¤Ï83ÅÀ¤ÈºÎÅÀ¡£¥ï¥ó¥½¥¯Tube»á¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Ö¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡¢½¾Íè¤Î¼«Æ°¼Ö¤Î³µÇ°¤òÊ¤¤¹¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ÂÎ¸³¤³¤½¤¬¥Æ¥¹¥é¤òÁª¤ÖÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Ç¤¢¤ë¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢EV¤Ø¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥¹¥é¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¡Ö¥Ç¥ê¥«D:5¤³¤½»ê¹â¡×¥¯¥ë¥ÞÇã¤¦·ÏYouTube¤¬²òÀâ¡ª¿··¿¥Ç¥ê¥«D:5¡¢¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¡ß4WD¤¬À¸¤àÂ¾¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ë¤Ï¤Ê¤¤²ÁÃÍ
¿··¿¥«¥í¡¼¥é¥¯¥í¥¹¤Ï¡ÈÇã¤¤¡É¤«¡©¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬Ç¼¼Ö4¥ö·î¤Ç²¼¤·¤¿¿É¸ýºÎÅÀ¡ª¡ÖÉÔËþ¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¤¡×°µÅÝÅªËþÂÅÙ¤Î¥ï¥±¤È¤Ï¡©
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹C¥¯¥é¥¹¤Ë¡Ö¤³¤ì¤ÇÎÉ¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Ê¹â¥³¥¹¥Ñ¥â¥Ç¥ëÅÐ¾ì¡ª Sports¤ÈLuxury¡¢Áª¤Ö¤Ù¤¤Ï¤É¤Ã¤Á¡©
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¯¥ë¥Þ·ÏYouTuber¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ÏÇã¤Ã¤Æ¥ì¥Ó¥å¡¼¡ªÆ°²è¤ÏËèÆü¹¹¿·¡ª °ì¿Í¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤È¤·¤Æ¥¯¥ë¥Þ¤òÇã¤¤¡¢ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤âÅ°ÄìÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡ª
youtube.com/@wansokutube YouTube