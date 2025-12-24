Å¹¤ÇÌµÁ¬°û¿© Å¹°÷¤ò¶â¤Å¤Á¤Ê¤É¤Ç¶¼¤·Æ¨Áö¡ÄÃË¤òÂáÊá Âçºå¡¦¼é¸ý»Ô
¡¡ÂçºåÉÜ¼é¸ý»Ô¤Î°û¿©Å¹¤ÇÃË¤¬¥Ñ¥¹¥¿¤Ê¤É¤òÌµÁ¬°û¿©¤·¡¢¸Æ¤Ó»ß¤á¤¿Å¹°÷¤ò¶â¤Å¤Á¤Ê¤É¤Ç¶¼¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÌµÁ¬°û¿©¤ò¤µ¤ì¤¿°û¿©Å¹¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¤¤Î¤¦¸á¸å11»þ¤´¤í¡¢¼é¸ý»Ôº´ÂÀÃæÄ®¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤ÎÃËÀ¤«¤é¡ÖÌµÁ¬°û¿©¤Ç¤¹¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Å¹Æâ¤Ç¥Ñ¥¹¥¿¤ä¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¡¢¥µ¥é¥À¡¢¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡¢À¸¥Ó¡¼¥ë¤Ê¤É14ÉÊ¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ8668±ßÁêÅö¤ò°û¿©¤·¤¿ÃË¤¬Âå¶â¤òÊ§¤ï¤º¤ËÅ¹¤ò½Ð¤¿¤¿¤á¡¢½¾¶È°÷¤ÎÃËÀ¤¬À¼¤ò³Ý¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃË¤Ï¥Ê¥¤¥Õ¤È¶â¤Å¤Á¤Ç¶¼¤·¡¢ÆîÀ¾Êý¸þ¤ËÅÌÊâ¤ÇÆ¨Áö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»ö·ï¤Ç·Ù»¡¤Ï¤µ¤¤Û¤É¸ý¸µ¹¬ÆóÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¤ò¶¯Åð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë