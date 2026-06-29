大分県別府市で起きた死亡ひき逃げ事件から6月29日で4年。大阪でも警察が情報提供を呼びかけました。 4年前の6月29日、大分県別府市で軽乗用車が停止していたバイクに追突し、大学生2人が死傷するひき逃げ事件が起きました。 警察は、軽乗用車を運転していた八田與一容疑者（29）を重要指名手配しています。「大阪府警です。ご協力お願いします」 29日は全国12か所で情報提供が呼びかけられ、大阪では大分県警と大