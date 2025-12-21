◇全国高校駅伝 男子7区間42・195キロ、女子5区間21.0975キロ（2025年12月21日 たけびしスタジアム京都発着）

全国高校駅伝は21日に京都市内で行われ、男子は学法石川（福島）が大会新記録の2時間0分36秒で初優勝、女子は長野東が大会記録に4秒と迫る1時間6分30秒で2年連続3度目の優勝を果たした。

優勝インタビューは男女とも、監督と選手が「SGホールディングス」のバナーを持ちながらアナウンサーからの質問に答える形式だった。X上では「監督と選手がSGホールディングスのロゴボードみたいなのを持たされているのが何か違和感」「優勝インタビューでスポンサーバナーを選手に持たせるのはどうなのか」「アマチュア競技、それも高校生の競技にはしっくり来なかった」などとファンから疑問が噴出した。SGホールディングスは大会の特別協賛社で、ゼッケンスポンサーにもなっていた。

テレビ中継局がNHKだったため、Xでは「NHKであんなにSGホールディングスって出していいの？」「NHKなのに出し過ぎだろ笑」「存在感が凄い」と話題に。学法石川の松田和宏監督が現役時代に佐川急便（現SGホールディングス）に所属していたため、「松田監督、当然のようにSGホールディングスのフラッグをしっかりアピール」と指摘する書き込みもあった。