「バレーボール・全日本選手権、ＮＥＣ川崎２−３大阪ＭＶ」（２１日、京王アリーナＴＯＫＹＯ）

女子決勝が行われ、ＮＥＣ川崎が大阪ＭＶにフルセットで敗れ、２年ぶり３度目の優勝はならなかった。

第１セットは激しい攻防の中で終盤に大阪ＭＶが連続ポイントを許し、２４−２６で落とした。第２セットはＮＥＣが序盤から得点を重ねて主導権を握り、そのまま２５−１６で奪った。第３セットは序盤大阪がリードを奪ったが、終盤にＮＥＣは佐藤のスパイクなどで４連続ポイントで逆転。終盤は壮絶な競り合いとなり、３１−３３で落とし、大阪ＭＶに王手をかけられた。

第４セットは終盤まで競った中で、勝負所での日本代表・佐藤淑乃の活躍などで執念で２６−２４で奪取しタイに戻し、最終第５セットにもつれ込んだ。中盤に逆転を許したが、同じく日本代表の山田二千華のブロックなどで再逆転。１４−１１と先に王手をかけた。しかし、粘る大阪ＭＶに痛恨の４連続ポイントを許し、崖っぷちに立たされたが、その後の競り合いを落とし、１５−１７で奪われた。まさかの逆転負けに佐藤は呆然。悔しそうな表情で涙をぬぐった。