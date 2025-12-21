ちいかわがマイメロに!?ちいかわ×サンリオなかよしラバーマスコットが登場!
パレードは、カプセルトイ「ちいかわ×サンリオキャラクターズ なかよしラバーマスコット」を再登場、12月下旬より巡時展開する。1回400円で全5種。
ラインナップは「ちいかわ・マイメロディ」「ハチワレ・ハローキティ」「うさぎ・ポムポムプリン」「モモンガ・クロミ」「くりまんじゅう・ハンギョドン」。
SNSでは「くりまんパイセンとハンギョドンのコラボはいいねー」「マイメロがつけてるリボンがくまだったり、細かいところまでナガノ」「大変!!うさぎがセンシティブに」と発表されたアイテムに多くのコメントが寄せられています。
／」📢12月カプセルトイ新情報＼#ちいかわ × #サンリオキャラクターズ コラボのなかよしラバーマスコットが再登場！ぴたりと寄り添う姿がとっても可愛い✨バッグやポーチに付けて楽しめます！全5種 1回400円🌸詳細はこちらから🌸https://t.co/spSii096vD#カプセルトイ #サンリオ pic.twitter.com/ljDXElXEgQ- 株式会社パレード公式 (@parade_prize) December 19, 2025
ラインナップは「ちいかわ・マイメロディ」「ハチワレ・ハローキティ」「うさぎ・ポムポムプリン」「モモンガ・クロミ」「くりまんじゅう・ハンギョドン」。
SNSでは「くりまんパイセンとハンギョドンのコラボはいいねー」「マイメロがつけてるリボンがくまだったり、細かいところまでナガノ」「大変!!うさぎがセンシティブに」と発表されたアイテムに多くのコメントが寄せられています。