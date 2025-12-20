販売累計「1,000万本」超えーー！【GU】40・50代が穿きたい「大ヒットパンツ」

40・50代の大人女性にもおすすめの、バレルシルエットのパンツ。きれいめにもカジュアルにもハマり、気になる下半身カバーにも期待できるのが魅力です。今回は「シリーズ累計販売本数1000万本を突破」（公式サイトより）したという【GU（ジーユー）】の名品パンツをピックアップ。大人コーデを今っぽくおしゃれに格上げできそうだから、ぜひチェックしてみて。

GUの名品パンツが優秀

【GU】「バレルレッグジーンズ」\2,990（税込）

美脚見えが狙えるバレルシルエットを採用したジーンズ。裾に向かって少し絞られた立体デザインで、脚線が目立たないのもポイントです。ゆったりしつつも広がりすぎず、すっきりと見えるのも◎ スニーカーやパンプス、ショートブーツなどあらゆる靴と好相性です。

品よくカジュアルな印象をプラス

【GU】「ヘビーウェイトスウェットバレルレッグパンツ」\2,990（税込）

スウェット素材でよりラフにはきやすいバレルレッグパンツ。カジュアルな素材ながらも「肉厚感があり肌ざわりのよい」「シルエットがきれいに出るハリも兼備」と公式サイトも推す一品です。きれいめコーデのハズしとしても使いやすく、大人女性にもおすすめ。保温機能付きの裏起毛パンツなので、寒さが厳しい日にも重宝しそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M