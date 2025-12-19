75mmマクロ＆2X望遠レンズも登場！本気のカメラに変える「Fotorgear Retro DMF」
モバイル撮影機材の革新を続ける「Fotorgear」は、iPhoneをクラシックカメラのような操作感と外観へと変貌させる撮影システム「Fotorgear Retro DMF」の最新ラインナップを発表した。 既存のiPhone 15/16 Proシリーズに加え、次期「iPhone 17 Pro / Pro Max」対応モデルを新たに追加。さらに、プロ仕様の「75mmマクロレンズ」と「2X望遠レンズ」も同時リリースする。
■Fotorgear Retro DMFとは
「Fotorgear Retro DMF」は、iPhoneの圧倒的な画質を最大限に引き出すために設計された、革新的な撮影ギア。 アルミ合金製の堅牢なフレーム、手に馴染むレザーの質感、そして物理シャッターボタンとダイヤル操作。これらを装着するだけで、iPhoneは単なるスマートフォンから、「撮る悦び」を感じられる本格的なカメラへと進化する。
■待望の「iPhone 17 Pro / Pro Max」対応モデルを追加！
これまでのiPhone 15 / 16 Proシリーズ（ProおよびPro Max）への対応に加え、ユーザーからの強い要望に応え、次期モデル「iPhone 17 Pro / Pro Max」対応版の先行予約を開始した。 専用設計されたフレームは、最新機種のカメラモジュールにも完璧にフィット。
■表現の幅を広げる「新レンズ2種」が登場
Retro DMFの拡張性をさらに高める、専用のプロフェッショナルレンズオプションが加わった。
「Fotorgear Retro DMF」
「Fotorgear Retro DMF」
