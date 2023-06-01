¥¥¹¥Þ¥¤¡¦FRUITS ZIPPER¤é¡Ö³ÊÉÕ¤±¡×¤ªÀµ·î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë»²Àï ¸Ä¿Í81Ï¢¾¡Ãæ¡¦GACKT¤ÎÁêÊý¤ÏÈÖÁÈÆâ¤ÇÈ¯É½
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/18¡Û¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï24¶É¡Ö·ÝÇ½¿Í³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª2026¤ªÀµ·î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤¬¡¢2026Ç¯1·î1Æü¡Ê¸á¸å5»þ¡Á9»þ¡Ë¤ËÊüÁ÷¡£·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤¬¡Ö¿©¡×¤ä¡Ö·Ý½Ñ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¡×ÊüÁ÷¸å¤Ë´°Çä¤·¤¿¤ª²Û»Ò
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÉÍÅÄ²í¸ù¤ò»Ê²ñ¤Ë°ìÎ®·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤¬¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ß¡¢Ì£³Ð¤ä²»´¶¤Ê¤É6¤Ä¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¡¢´Ö°ã¤¨¤ëÅÙ¤Ë°ìÎ®¢ªÉáÄÌ¢ªÆóÎ®¢ª»°Î®¢ª¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¤Ï ¡È±Ç¤¹²ÁÃÍÌµ¤·¡Ê²èÌÌ¤«¤é¾ÃÌÇ¡Ë¡É¤È¥é¥ó¥¯¤¬¤É¤ó¤É¤ó¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢³ÊÉÕ¤±¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£º£²ó¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ë¤ÏÁ°¿ÍÌ¤Æ§¤Î¸Ä¿Í81Ï¢¾¡Ãæ¤ÎÀäÂÐ²¦¼ÔGACKT¤¬»²Àï¡£¥Á¥§¥Ã¥¯ÆâÍÆ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ï¥¤¥ó¡×¡Ö»¦¿Ø¡×¡Ö¸¹³ÚÈ¬½ÅÁÕ¡×¡Ö¥ß¥·¥å¥é¥ó¥·¥§¥Õ¡×¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£GACKT¤Ï¸Ä¿ÍÏ¢¾¡µÏ¿¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£GACKT¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ï¡¢ÈÖÁÈÆâ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
Â¾¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¡¢Å·Æ¸¤è¤·¤ß¡¢Æó³¬Æ²¹â»Ì¡ÊKis-My-Ft2¡Ë¡¢ÅÄÂ¼½ß¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡¢FRUITS ZIPPER¤é°ìÎ®·ÝÇ½¿Í¤¬½é»²Àï¡£¤µ¤é¤Ë¡¢1·î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¤«¤é¡Ö¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ý¹ñÀÇ¶É»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡¦»¨¹ñ¼¼¡Ý¡×¤ÎÂçÃÏ¿¿±û¡¢¡ÖºÆ²ñ¡Ásilent truth¡Á¡×¤ÎÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢¡Ö50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡×¤«¤é¤Ï°ËÌîÈø·Å¡ÊHey! Say! JUMP¡Ë¡¢ÌÚÂ¼Â¿¹¾¡¢¹â¶¶¸÷¿Ã¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
²áµî¤Ë¡Ö±Ç¤¹²ÁÃÍÌµ¤·¡×¤È¤Ê¤ê¡¢²èÌÌ¤«¤é¾Ã¤¨¤ë¶þ¿«¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¡¢°ËÌîÈø¤é¤Ï¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢²áµî¤Ë°ìÎ®·ÝÇ½¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¶¿¤Ò¤í¤ß¡¢¸öÅÄÐÔÌ¤¡¢ÂçÃÏ¿¿±û¤Ïº£²ó¤â°ìÎ®¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤¬3¤ÄÌÜ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¡Ö¸¹³ÚÈ¬½ÅÁÕ¡×¡£È¬½ÅÁÕ¤òÁÕ¤Ç¤ë8ËÜ¤Î³Ú´ï¡Ê¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó4ËÜ¡¢¥ô¥£¥ª¥é2ËÜ¡¢¥Á¥§¥í2ËÜ¤ÎÊÔÀ®¡Ë¤ÎÁí³Û¤Ï102²¯4ÀéËü±ß¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÎ®³Ú´ï¤ÎÈÖÁÈºÇ¹â³Û¤Ï2025Ç¯¤Î79²¯5ÀéËü±ß¤Ç¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ÎµÏ¿¤òÂç¤¤¯¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÝÆâÎÃ¿¿¤Ï¡ÖÁí³Û102²¯±ß¤Î²»¤¬Ä°¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²¿¤«³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¸ì¤ê¡¢Kis-My-Ft2¤Ï¡ÖÁêÅö¤Êº¹³Û¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢²¿¤«´¶¤¸¤½¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¡¢GACKT¤Ï¡ÖÇÐÍ¥¤ä·Ý¿Í¤µ¤ó¤¬´Ö°ã¤¨¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬¤³¤ì¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤È°úÂà¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¶ÛÄ¥¤¬Áö¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤Î»îÎý¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬ºÇ½ª¥Á¥§¥Ã¥¯¡Ö¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¡×¡£A5¥é¥ó¥¯¤ÎÊÆÂôµí¤ò»È¤Ã¤¿ºÇ¹âµé¤Î¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤ò¸«¶Ë¤á¤ë3Âò¤À¤¬¡¢Àµ²ò°Ê³°¤Î»Ä¤ê2¤Ä¤ÏÆÚÆù¤È¥¤¥Î¥·¥·Æù¡£¤É¤Á¤é¤òÁª¤ó¤Ç¤â¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¡¢¤É¤Î¥é¥ó¥¯¤Î·ÝÇ½¿Í¤â°ìÈ¯¤Ç¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢2024Ç¯½©¤ÎºÇ½ª¥Á¥§¥Ã¥¯¡Ö¤¦¤Ê½Å¡×¤ÇÉÍÅÄ¤¬ºî¤Ã¤¿¥Ê¥Þ¥º½Å¤òÁª¤ó¤Ç¾Ã¤¨¤¿°ËÌîÈø¡¢2022Ç¯Àµ·î¤ÎºÇ½ª¥Á¥§¥Ã¥¯¡ÖµíÆù¡×¤ÇÆÚÆù¤òÁª¤ó¤ÇÉÔÀµ²ò¤À¤Ã¤¿¶¿¤é¤¬ºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¤ªÀµ·î¹±Îã¤Î¥ï¥¤¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢GACKT¤â¤ª¤½¤é¤¯°û¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Ä¶µ®½Å¤Ê¹âµé¥ï¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²»³Ú²È¡¦µ×ÀÐ¾ù¤¬²»³Ú´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¥×¥í¤Î¸ò¶Á³ÚÃÄ¤Î±éÁÕ¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡Ö¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡×¤ä¡¢ÉÍÅÄ¤¬ÀäÂÐ¥¢¥«¥ó¥·¥§¥Õ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡Ö¥ß¥·¥å¥é¥ó¥·¥§¥Õ¡×¤Ê¤É¤¬·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤ò¶ì¤·¤á¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç²èÌÌ¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤«¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
»Ê²ñ¡§ÉÍÅÄ²í¸ù
¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡§¥Ò¥í¥ÉÊâÈþ
¡Ú¥²¥¹¥È¡Û
¥Á¡¼¥à ¡©¡©¡©¡©¡§ GACKT¡¢¡©¡©¡©¡©
¥Á¡¼¥à Å·Æ¸·ÃÈþ»Ò¡§ Å·Æ¸¤è¤·¤ß¡¢¾å¾Â·ÃÈþ»Ò
¥Á¡¼¥à ¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¡§ ¶¿¤Ò¤í¤ß¡¢¸öÅÄÐÔÌ¤
¥Á¡¼¥à ¤ª¥³¥á¤Î½÷¡õºÆ²ñ¡§ ÂçÃÏ¿¿±û¡¢ÃÝÆâÎÃ¿¿
¥Á¡¼¥à 50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡§ °ËÌîÈø·Å¡ÊHey! Say! JUMP¡Ë¡¢ÌÚÂ¼Â¿¹¾¡¢¹â¶¶¸÷¿Ã
¥Á¡¼¥à Kis-My-Ft2¡§ Àé²ì·ò±Ê¡¢µÜÅÄ½ÓºÈ¡¢²£Èø¾Ä¡¢Æ£¥öÃ«ÂÀÊå¡¢¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡¢Æó³¬Æ²¹â»Ì
¥Á¡¼¥à ¤è¤·¤â¤È¡§ ÅÄÂ¼½ß¡¢»û²È¡¦¥¨¡¼¥¹¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡Ë
¥Á¡¼¥à FRUITS ZIPPER¡§ ÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¡¢Ý¯°æÍ¥°á¡¢¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¡¢ÃçÀîÎÜ²Æ¡¢¿¿Ãæ¤Þ¤Ê
¡Ú³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¡Û¡¡
¥Á¥§¥Ã¥¯¡¡Ö¥ï¥¤¥ó¡×
¥Á¥§¥Ã¥¯¢¡Ö»¦¿Ø¡×
¥Á¥§¥Ã¥¯£¡Ö¸¹³ÚÈ¬½ÅÁÕ¡×
¥Á¥§¥Ã¥¯¤¡Ö¥ß¥·¥å¥é¥ó¥·¥§¥Õ¡×
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¡Ö¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡×
¥Á¥§¥Ã¥¯¦¡Ö¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¡×
¢¡ÃÝÆâÎÃ¿¿¡¦¥¥¹¥Þ¥¤Æó³¬Æ²¹â»Ì¤é¡Ö³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤ËÅÐ¾ì
