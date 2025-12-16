サン宝石「中二病が疼くリング」について“お詫びとご報告”「誤解を招くような表現」【全文】
サン宝石は16日、公式サイトを更新。ガチャガチャの商品「中二病が疼くリング」に関して「お詫びとご報告」を掲載した。
【画像】誇大表現を謝罪…サン宝石「中二病が疼くリング」
サイトでは「「黒いリングが入っていないのではないか」というご指摘につきまして、当該商品はガチャのカプセル内に実在しております。しかしながら、弊社の商品ディスプレイのデザインや表現がお客様の誤解を招いてしまいました。弊社の配慮不足が招いた事態として、真摯に受け止め深く謝罪申し上げます。誠に申し訳ございません」と謝罪。
続けて「以下はディスプレイに関する詳細となります。まず「全8種」につきまして、中央の8種の商品画像に写っている物が「全8種」の内容となります。しかしながら、弊社が中央の商品画像の他に、色味が異なるように見える商品画像を掲載してまったことや「漆黒」という誇大表現を用いたことで、お客様の誤解を招くこととなってしまいました」とした。
■全文
この度は、「中二病が疼くリング」に関しまして、全種コレクトできないという点で、多くの方をご不快にさせてしまいましたことを、深くお詫び申し上げます。お問い合わせいただきました件につきまして、弊社にて事実確認を行いましたので、以下の通りご回答申し上げます。
「黒いリングが入っていないのではないか」というご指摘につきまして、当該商品はガチャのカプセル内に実在しております。しかしながら、弊社の商品ディスプレイのデザインや表現がお客様の誤解を招いてしまいました。弊社の配慮不足が招いた事態として、真摯に受け止め深く謝罪申し上げます。誠に申し訳ございません。
以下はディスプレイに関する詳細となります。まず「全8種」につきまして、中央の8種の商品画像に写っている物が「全8種」の内容となります。しかしながら、弊社が中央の商品画像の他に、色味が異なるように見える商品画像を掲載してまったことや「漆黒」という誇大表現を用いたことで、お客様の誤解を招くこととなってしまいました。
お客様が、アタリと認識された当該商品は「アンティークメッキ」という加工を施しており、メッキのかかり方によっては「黒」というよりも「シルバー」に近い色味に見えるものが生じます。中央の写真では、シルバーカラーに近い色味の写真が掲載されておりますが、周辺に掲載した写真では「完全な黒」であるかのような強調した表現を用いており、実物と画像の印象が著しく異なることにより、「当たりが入っていない」と感じさせてしまいました。
お客様の誤解を招くような表現の商品を販売してしまい、誠に申し訳ございません。今後は、実物の色味や質感を正確にお伝えできるディスプレイ・画像表現を徹底することを固くお約束いたします。頂戴しました厳しいお言葉を真摯に受け止め、二度とこのようなご迷惑をおかけすることのないよう、全社を挙げて改善に努めてまいる所存です。
甚だ勝手なお願いとは存じますが、今後とも忌憚のないご意見を賜り、私どもの成長にお力添えをいただければ幸いに存じます。
サン宝石事業部一同
