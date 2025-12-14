ＤｅＮＡ前監督の三浦大輔氏（５１）が１４日、神奈川・横浜市内でクリスマストークショーに出席した。

同氏の現役時代から毎年恒例となっているイベントで、この日は林琢真内野手（２５）、石上泰輝内野手（２４）とともに登壇。黒いシャツにレザージャケット、デニムのワイルドなコーディネートに、トレードマークのリーゼントヘアで決めた“番長スタイル”で登場すると、大きな拍手を浴びた。

質問コーナーでは、「夫婦円満の秘けつ」について問われ、今年で結婚３０周年を迎えたという三浦氏は「昔はケンカしましたけど、最近はケンカはしていないですね。“リングイン”しない。勝てないのは分かっているので、負ける試合には臨まないようにしています」と、大好きなプロレスに例えて告白。

「だいたい、男が悪いんですよ。８割は男が悪い。何が悪いかも分かっていないですし」と苦笑い混じりに話し、「一家の大黒柱は女房。僕は家事とか何もやらないので、頭上がらないですよ」と愛妻を立てた。

今年１月に結婚を発表した新婚の林も興味深げに耳を傾け、「僕も“リングイン”しないようにします」と話していた。