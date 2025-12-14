12月になり、朝晩を中心に冷え込みが厳しくなりました。そんなときはラーメンやうどんなどの麺料理を食べたくなる人は多いのではないでしょうか。ところで、ニチレイフーズが販売する「個食麺」の売れ行きが好調です。「香ばし炒めの濃厚味噌ラーメン」や「本当に旨い担々麺」など5種類の商品があり、いずれも電子レンジでトレイごと温めるだけで調理できるのが特徴です。商品開発のきっかけや電子レンジで調理しても、麺の食感が安定する秘訣について、同社の担当者に聞きました。

【すごい】どれもおいしそう！ これが、トレイごとレンチンするだけで食べられる「個食麺」です！

冷凍保存や電子レンジの加熱に適した自家製麺を使用

担当者は個食麺の開発理由について、「単身・共働き世帯の増加により『個食』需要が高まっていたことが背景にあります」と説明。

その上で「当時、冷凍食品市場で冷凍パスタの商品が多く出回っていた一方、中華麺の商品が少なかったことに着目し、当社は電子レンジで冷たい麺を楽しめる『冷やし中華』を2022年春に発売しました。当社の約20年前の技術をヒントに、電子レンジで加熱するのに冷たい冷やし中華に仕上げることができるという話題性を生きかした商品です」と教えてくれました。

その後、ニチレイフーズは「香ばし麺の五目あんかけ焼そば」「和風だし香るカレーうどん」のほか、好みに合わせて「汁あり」「汁なし」を選べる「本当に旨い担々麺」や、「コクと旨味の魚介豚骨ラーメン」を発売しました。

ところで、電子レンジで市販の冷凍麺を調理すると、麺の食感が安定しないことがあります。電子レンジで個食麺を調理した際に、麺の硬さやコシが安定する秘訣を聞くと、担当者は「個食麺のすべての商品で自家製麺を使っている点です」と明かしました。

さらに「この自家製麺は冷凍保存や、電子レンジでの調理に適したものに仕上げています。冷凍するとゆでたときの状態をそのまま保持できます。そのため、例えば、麺のゆで具合を調整した上で冷凍後、電子レンジで加熱することでちょうどいい硬さに仕上げられるよう工夫することができます。『本当に旨い担々麺』では、麺を油でコーティングすることで、電子レンジでの加熱中も伸びにくくしています」と説明しました。

最後に「個食麺」シリーズの販売数を聞くと、「『冷やし中華』は季節限定商品でしたが、初年度で200万食以上を販売しました。『冷やし中華』の次に発売した『香ばし麺のあんかけ焼そば』は2023年9月の発売後、半年間で500万食以上を売り上げたほか、汁あり、汁なしのデュアル調理ができる『本当に旨い担々麺』も発売から2カ月弱で150万食以上を販売しました。個食麺は、お客さまのニーズもあり好調に推移しています」と教えてくれました。

また、担当者は「今後もお客さまと市場状況を見ながら、冷凍ならではの『個食麺』の特長を生かせるラインアップを増やしていきたいと考えております」と述べました。