“元セクシー女優”が回想する「母にセクシー女優になった」と打ち明けた夜。「人気絶頂で引退した理由」も教えてもらった
2025年11月24日、ROKUSAN ANGEL（旧バーレスク東京）にてダンサーとしてデビューした、美谷朱音さん。言わずと知れた、元超人気セクシー女優だ。アダルト業界を席巻した彼女の再スタートから間もなく、本人を直撃した。
◆3歳から16歳までダンスを習っていた
――ダンサーデビュー、おめでとうございます。美谷さんはセクシー女優としてデビューする以前からダンスに打ち込んでいたと伺いました。
美谷朱音：ありがとうございます。3歳から16歳まで、ヒップホップを筆頭にさまざまなダンスを習いました。母は私にバレエを習わせたかったらしいのですが、教室に連れて行った私があまりにも楽しくなさそうで、ダンスに切り替えたようです。その後、通っていたスクールが主催する東日本大会で団体優勝も経験しました。
――かなり練習したのではないでしょうか。
美谷朱音：もちろんダンスは好きで、とても楽しんで打ち込んではいましたが、“しのぎを削って練習した”といえるほどはやれていなくて。もともと、努力を高いレベルで続けられない自分の性質に対して、多少コンプレックスみたいなものがありました。「もっと突き詰める子はいる」とわかっているのに、そこまでの努力ができない自分がいました。よく「死ぬ気でやった」といいますが、とてもそんなことを口にできるレベルではなかったと思います。
◆なぜセクシー女優になったのか
――それでも、中学校との両立もたいへんそうですね。
美谷朱音：確かにダンスを中心に生活を組み立てていたので、比較的負担の少ない部活に入るなどの配慮はしていましたね。ちなみに、中学校時代は科学部に所属していました（笑）。学校にある木の名前を調べて、ネームプレートを作ってかける……みたいな活動を覚えています。
――意外と地道な部活ですね。そこからセクシー女優になる絵が浮かばないのですが（笑）。
美谷朱音：社会人になったばかりの頃、あまり待遇のよくない会社に入社してしまって。おまけに社内で既婚者と不倫してしまって問題になったこともあり（笑）。そこから慰謝料問題にまで発展しました。誰にも言えなくて悩んでいたのですが、あるとき、性的嗜好品のモニター募集を見つけて応募したんです。その担当の方が言うには、モニターは応募が多すぎてあまり仕事にありつけない可能性もあると。ただ、セクシー女優としてなら、「君なら3人くらいいるオムニバス作品のひとりにはなれるよ」ということでした。そして、「それならバレないよ」と。
◆母には「セクシー女優になった」と打ち明けた
――それを聞いて、どう感じましたか。
美谷朱音：素直に「なるほど、私はそのくらいの位置なのか。バレないのか」と思いましたね（笑）。ちょうど副業もしたかったし、いいかなと思って最初は始めました。ただ、「バレない」はずだったのに、いざDVDが発売されてみると、ピクチャーバナーに「大型新人デビュー！」みたいな煽りがついていて、驚きましたが。ほどなくして、親切な人が「たぶんもっと有名になっちゃうから、会社で話題になってしまうし、本業はやめたほうがいい」と言ってくれて、そうなりました。
――これほど有名女優になると、ご両親などにバレませんか。
美谷朱音：実は母にだけは、自分から言ったんです。母との関係はいろんな感情があって、一言では言えないんです。母はとにかく弁が立つ人で、父を毎回口で言い負かしてしちゃう強い人です。物心ついたときから結構な不仲で、私の高校入学とほぼ同時に離婚するのですが、私自身、どこかで母が怖くて反論したり意見を言ったりがあまりできませんでした。
私がセクシー女優になったのが2017年。そこから結果を残してさまざまなアワードを受賞できた2020年に、母と2人きりで旅行へ行きました。ふたりとも結構飲んでいて、「よし、今なら言える」と思って思い切って打ち明けたんです。酔っ払って機嫌が良くなっていた母は、「ウケる！ 有名な男優に会った？」などとはしゃいでいました。が、朝になって起きてシラフになると、我に返ったようで落ち込んでいました（笑）。
