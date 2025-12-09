¡ÚF£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤ËÍèµ¨¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì°ÜÀÒ¤ÎÂÔË¾ÏÀ¡Ö¥¬¥¹¥ê¡¼¤¬Ë¾¤à¡×¡ÖÂè£±¤ÎÁªÂò»è¡×¡á³¤³°ÊóÆ»
¡¡£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÇÍèµ¨¤Ï¥ê¥¶¡¼¥Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ë³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£µ¡Ë¤Ë¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì°ÜÀÒ¤ÎÂÔË¾ÏÀ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Æ£±¡¡£Ï£Ö£Å£Ò£Ó£Ô£Å£Å£Ò¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡º£µ¨£Æ£±¤ÇºÇ²¼°Ì¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤Î»ö¼Â¾å¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥é¥Ó¥ª¡¦¥Ö¥ê¥¢¥È¡¼¥ì»á¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë³ÑÅÄ¤òÍèµ¨¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ëº£µ¨£²£²¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¸Ä¿Í£±£¸°Ì¤À¤Ã¤¿¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥¬¥¹¥ê¡¼¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤ÈÅÓÃæ²ÃÆþ¤Ç¥¼¥í¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎºÇ²¼°Ì¡Ê£²£°°Ì¡Ë¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥³¥é¥Ô¥ó¥È¡Ê¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡Ë¤¬»ÄÎ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤Ï¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢£²£°£²£µÇ¯¤Î¤Ò¤É¤¤À®ÀÓ¤Î¸å¤ËÂÔË¾¤ÎÀª¤¤¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¥³¥é¥Ô¥ó¥È¤¬¥¬¥¹¥ê¡¼¤È¤Îº¹¤ò½Ì¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Âå¤ï¤ê¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤òÃµ¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¬¥¹¥ê¡¼¤Ï³ÑÅÄ¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¥¢¥ë¥Õ¥¡¥¿¥¦¥ê¡Ê¸½¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¡Ë»þÂå¤Î¥³¥ó¥ÓÉü³è¤¬Ç®Ë¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¡¢³ÑÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö£²£°£²£¶Ç¯°Ê¹ß¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÁªÂò»è¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯£Æ£±¤ËÎ±¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤Ï¿·¤·¤¤¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂè£±¤ÎÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤â£²¿Í¤ÎºÆ²ñ¤òË¾¤àÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤Þ¤¿¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥ó¥ÓÉü³è¤ÎÂÔË¾ÏÀ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£