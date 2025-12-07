この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「現代におけるテレビに対する距離の取り方」と題した動画を公開。「テレビは見ない」とドヤ顔で公言する風潮に違和感を示しつつ、多忙な現代におけるメディアとの新たな付き合い方を提言した。

動画の冒頭で茂木氏は、「テレビは見ないです」という発言が、時にテレビを軽視するようなニュアンスで語られる風潮に「あまりフェアじゃない感じがする」と問題提起。もっとも、自身も「時間がない」という理由から、NHKのストレートニュースやスポーツ中継を除いては、ほとんどテレビを視聴しないと明かした。

しかし、情報から断絶しているわけではないと茂木氏は語る。直接番組を見なくとも、X（旧Twitter）のトレンドを追うことで「この情報番組でこのコメンテーターが言ったことが話題になってる」や「この新アニメが今、多くの人に見られてる」といった世の中の動きを把握しているという。この経験から、茂木氏は「話題の映画とか話題のドラマとかでも、必ずしも中身を見る必要はない時代だ」と断言。時間は有限であり、すべてを網羅することは不可能だと指摘した。

その上で「ガワというか、タグだけちゃんと把握しておくっていうのは別に悪いことじゃない」と述べ、中身を詳細に知らなくとも、世の中のトレンドとして概要を掴んでおくことの重要性を説いた。最後に「『私はテレビは見ません』みたいなことをなんかドヤ顔で断言する人」のスタンスに触れ、「そういうスタンスとまた違うスタンスがあるんじゃないかな」と、情報過多の時代におけるメディアとの柔軟な距離の取り方を視聴者に問いかけ、動画を締めくくった。

