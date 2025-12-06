「ピカチュウ東京ばな奈」出現！ ステッカー付クッキー缶やマステプレゼントも♪
話題沸騰の「ピカチュウ東京ばな奈」は、思わぬ場所に出現するかもしれないドキドキ感も楽しみのひとつ。今回の出現場所は……JR東京駅！
☆可愛いデザインに注目のお菓子イメージをチェック！（写真12点）＞＞＞
ピカチュウが東京ばな奈になった「ピカチュウ東京ばな奈」がJR東京駅に2025年12月10日（水）〜12月21日（日）の期間出現しちゃいます！
気になるお取り扱い商品を一挙ご紹介。
『ピカチュウ東京ばな奈「見ぃつけたっ」バナナのみ風』は、かわいさマックスの「ピカチュウ東京ばな奈」は、愛くるしいピカチュウ模様に焼きあげたふかふかスポンジケーキに、『ポケモン』の世界に登場する きのみ のひとつ「ナナのみ」をイメージした ”ナナのみ風とろ〜りバナナカスタードクリーム” がたっぷり。
スポンジケーキの模様は6種類。注目はハート模様がついたごきげんな ”ハート付きピカチュウ” 。ときどきしか出現しないので、出会えたらいいことがあるかも？
「ポケモン東京ばな奈 はみ出しチョコのクッキーサンド」はバナナヨーグルト味とキャラメルマキアート味の2つのおいしさをIN。バナナヨーグルトチョコレートをサンドしたクッキーにはピカチュウの絵柄、キャラメルマキアートチョコレートをサンドしたクッキーにはイーブイの絵柄が、それぞれ描かれている。
シャリシャリッと軽やかに香ばしく焼きあげたラングドシャクッキーにショコラを思いっきりはみ出すことで、ショコラの存在感もサクサクのクッキーも一緒にお楽しみいただける。
さらに、クッキーサンドにはスペシャル缶として、ピカチュウデザインとイーブイデザインの2種をご用意。
お菓子だけではなく缶のいたるところまで、かわいさにこだわり抜かれたスペシャル缶は、蓋にも側面にも表情やポーズの異なるピカチュウとイーブイがそれぞれデザインされている。
どの表情もキュートなので要チェックです♪
また、それぞれの缶デザインに応じたスペシャルステッカー（全6種）が1枚付属。どの絵柄が出るのかは開けてからのお楽しみ。
また、「ポケモン東京ばな奈」商品をお買い上げのお客様に、ノベルティの特製マスキングテープをプレゼント。パッケージとお揃いカラーのテープに、ピカチュウのイラストや「ピカチュウ東京ばな奈」が並んだデザインとなっている。手帳やメモに貼ってお使いくださいね。
JR東京駅HANAGATAYAグランスタ東京中央通路店にて展開されるので、気になる方はぜひ足を運んでみてね。
（C）Pokémon. （C）Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
